Vjerojatno ste cijeli život krivo mjerili krvni tlak: Ovako ćete dobiti točne rezultate

Istraživači iz medicinske institucije Johns Hopkins Medicine objasnili su da točna očitanja krvnog tlaka ovise o pravilnom položaju ruku, a mnogi pacijenti i praktičari to pogrešno shvaćaju. Otkrili su da određeni položaji odgovaraju drastičnom povećanju sistoličkog tlaka.

Sistolički tlak mjeri pritisak u arterijama dok srce kuca, a to je prvi i viši broj u očitanju krvnog tlaka. Dijastolički tlak, odnosno tlak u arterijama između otkucaja srca, donji je broj u očitanju. U studiji, koja je objavljena u ponedjeljak u časopisu JAMA Internal Medicine, istraživači su usporedili očitanja krvnog tlaka 133 odrasle osobe koje su držale ruke u tri različita položaja, odmarajući u krilu, oslanjajući se na podlogu i viseći uz bok, prenosi Večernji list.

Istraživački tim otkrio je da kada su sudionici imali ruke obješene uz bok, njihov sistolički tlak bio je viši za 6,5 ​​bodova, a njihov dijastolički tlak bio je viši za 4,4 boda. Potpora u krilu precijenila je sistolički tlak za 3,9 bodova i dijastolički tlak za 4 boda. Dr. Tammy Brady, pedijatrica epidemiologinja i medicinska direktorica pedijatrijskog programa za hipertenziju u Dječjem centru Johns Hopkins, bila je iznenađena nalazima.

Napomenula je da odstupanja krvnog tlaka mogu rezultirati pogrešnom dijagnozom hipertenzije i pacijentima se propisuju lijekovi koji im ne trebaju, što može izazvati neželjene nuspojave.

“Jedna od mojih nada je da će ovo pomoći informirati pacijente o tome kako to učiniti sami i također reći svom liječniku na pravi način. Pacijente treba osnažiti da osiguraju točnost mjerenja krvnog tlaka”, rekla je Brady.

Preporučeni položaj Američkog udruženja za srce za točno mjerenje krvnog tlaka je sa stopalima ravno na podu, leđima oslonjenim na naslon, rukama oslonjenim na površinu i manžetom postavljenom u razini sredine srca. Organizacija također poziva pacijente da izbjegavaju duhan, kofein i tjelovježbu unutar 30 minuta prije mjerenja tlaka. Normalan krvni tlak definira se kao manji od 120 sistolički tlak i manji od 80 dijastolički.

Stadij 1 visokog krvnog tlaka je kada je sistolički 130 do 139 ili dijastolički 80 do 89. Stadij 2 hipertenzije je sistolički krvni tlak od 140 ili više i dijastolički tlak od 90 ili više. Nekoliko točaka moglo bi utjecati na dijagnozu, a vrsta manžete koja se koristi za mjerenje krvnog tlaka može biti jednako važna kao i položaj ruke. Zasebno istraživanje objavljeno prošle godine otkrilo je da standardne ili “obične” narukvice za krvni tlak daju “izrazito netočna” očitanja za pacijente kojima je potrebna drugačija veličina, osobito za one kojima su potrebne veće narukvice.

Preporučuje se koristiti manžetu koja najbolje odgovara ruci osobe, no stručnjaci su otkrili da medicinski radnici najčešće koriste manžete srednje veličine. To su obično jedine veličine predviđene za mjerenje krvnog tlaka kod kuće. Za one koji otkriju da im je krvni tlak previsok, stručnjaci predlažu redovito vježbanje, hranjivu prehranu, održavanje zdrave tjelesne težine i prestanak pušenja.

