Voda iz slavine ili flaširana? Znanstvenici su složni oko toga koja je bolja za zdravlje

Kanalizacije se slijevaju u naše vodotoke, u flaširanoj vodi nalazi se mikroplastika, a estrogen, čak i kokain, izlaze iz naših slavina. Koja je voda onda najbolja za piće?

Podaci o kontaminaciji vode mogu djelovati alarmantno.

U Britaniji je 2023. otkriveno da su čak 11.853 uzroka vode koja su obrađena u Engleskoj i Walesu sadržavala potencijalno štetne vječne kemikalije, one koje se nikada ne razgrađuju i sadrže poli i perfluorirane alkilne tvari i koje zagađuju vodu iz slavine, piše Telegraph. Postoji više do 4700 vrsta tih tvari, a neke od njih mogu dovesti i do problema s plodnošću, raka ili bolesti štitnjače.

Pomislili biste da je onda jednostavnije posegnuti za flaširanom vodom, mineralnom ili izvorskom. Ali, novo istraživanje provedeno na Sveučilištu Columbia pokazalo je da boca vode može sadržavati i četvrt milijuna komada plastike. Znanstvenici su stvorili novu kategoriju nazvanu nanoplastika koja se odnosi na plastično onečišćenje koje se događa kada se mikroplastika razgrađuje.

“Ljudi daju sve od sebe kako bi nas zaštitili, ali kontaminirali smo stvari u većem opsegu nego što smo stvarno mislili”, kaže dr. David Megson, viši predavač kemije i ekološke forenzike na Sveučilištu Manchester Metropolitan.

Uz kontaminaciju vode koja izaziva zabrinutost, pitanje je što je najbolja opcija – voda iz slavine ili iz boce.

To je rasprava koju dr. Megson neprestano vodi sam sa sobom. “To je minsko polje”, kaže. “I morate paziti da ne spriječite ljude da piju vodu.”

Trebamo li filtrirati vodu iz slavine?

Što se tiče filtriranja, to je stvar ukusa, ali i sigurnosti.

Voda iz slavine će obično imati zaostalu koncentraciju klora u sebi kako bi se osiguralo da je sigurna. Iako će se količina smatrati sigurnom, može utjecati na okus. Filtriranje može pomoći u tome.

Vrčevi s filterima izrađeni su uglavnom od plastike, a to zabrinjava. Iako sada postoje i stakleni vrčevi, većina ih uvijek ima neki element filtra koji vodu propušta kroz plastiku.

Ako odlučite koristiti plastični vrč za filtriranje, dr. Megson upozorava da ga nikada ne stavljate u perilicu posuđa.

Je li flaširana voda bolja za naše zdravlje?

Godine 2022. tržište flaširane vode vrijedilo je 2,07 milijardi funti.

Postoje tri različite vrste vode koje se mogu “flaširati” prema Defri (britanski Odjel za okoliš, hranu i ruralna pitanja): prirodna mineralna voda, izvorska voda i flaširana voda za piće. Za regulaciju su odgovorne lokalne vlasti tamo odakle voda dolazi.

Mineralna voda

To je voda koja je filtrirana kroz stijene, koje je pročišćavaju prirodnim putem dodajući joj minerale, a koja se zatim uzima izravno iz dubokog podzemlja bušotinama duboko u zemlju i punjenjem boca na izvoru.

Međutim, unatoč percepciji da je mineralna voda netaknuta i nezagađena, dr. Lloyd kaže kako je stvar u tome da kontaminacija mineralnih voda PFAS-om vjerojatno samo nije potvrđena.

Izvorska voda

Slično mineralnoj vodi, izraz izvor se koristi za označavanje vode prikupljene izravno iz prirodnog izvora, obično daleko ispod zemlje.

Flaširana voda

Boca vode koja nije označena kao izvorska ili prirodna mineralna voda naziva se stolna voda. Stolna voda može dolaziti iz više od jednog izvora i može uključivati javnu vodoopskrbu.

Coca-Cola se 2004. suočila s podsmijehom nakon što je otkriveno da je njena flaširana voda pod markom Dasani tretirana voda iz slavine iz Sidcupa u Kentu. Marka je povučena s tržišta nakon što je serija bila kontaminirana bromatom za koji se sumnja da je kancerogen za ljude.

Voda u bocama može se tretirati kako bi zadovoljila mikrobiološke zahtjeve propisa.

Neke tvrtke također mogu dodavati mineralne soli u svoje vode kako bi nadomjestile minerale izgubljene tijekom tretmana ili kako bi poboljšale one koji već postoje.

Što znanstvenici biraju?

I dr. Megson i dr. Charlotte Lloyd sa Sveučilišta u Bristolu preferiraju nošenje metalnih boca s vodom i pijenje vode iz slavine.

“Kada je riječ o flaširanoj vodi, nema dokaza da je čišća od naše prerađene vode iz slavine”, kaže dr. Lloyd. “Ja bih osobno bio zabrinut zbog vode za piće koja dolazi u plastici. Bit će mjesta u svijetu gdje će se morati oslanjati na flaširanu vodu, ali u ovoj zemlji nismo u takvoj situaciji.”

