Skida li voda s limunom na prazan želudac kilograme i jača imunitet ili je sve jedna velika prevara?

Pixabay/Ilustracija

Na TikToku je hit video u kojemu žene u jednoj ruci drži limun, a u drugoj šalicu dok objašnjava zašto je voda s limunom baš ono što vam treba ako želite sagorjeti kalorije, ostati hidratizirani, zadržavati manje toksina, imati glatku kožu i generalno ojačati imunitet, imati bolju probavu, ne biti naduti, kao i biti energičniji i fokusiraniji.

Na društvenim mrežama postoji bezbroj sličnih videa. No, dok ispijanje tople vode s limunom može biti osvježavajući i zdrav način da počnete dan, dokazi o mnogim dobrobitima ovog napitka nisu opravdani, rekla je Emily Ho, profesorica nutricionizma i direktorica Instituta Linus Pauling na Državnom sveučilištu Oregon.

New York Times prikupio je nekoliko glavnih tvrdnji povezanih s toplom vodom s limunom i postoje li – ili ne – istraživanja koja ih podržavaju.

Hidratacija

Glavna nutritivna prednost tople vode s limunom je to što hidratizira, rekla je dr. Ho. To je posebno korisno ujutro, dodala je, kada “niste ništa popili cijelu noć”.

Tijelo treba biti hidrirano kako bi održalo svoju temperaturu, podmazalo i ublažilo zglobove i uklonilo otpad kroz procese poput znojenja i mokrenja. Dobra hidratacija također je povezana sa zdravijom kožom, boljim raspoloženjem i oštrijim razmišljanjem.

Ipak, nema ničeg posebnog u vodi s limunom, kaže Joan Salge Blake, dijetetičarka i klinička profesorica nutricionizma na Sveučilištu u Bostonu. Iste biste koristi imali od čaše obične vode, šalice biljnog čaja ili čak šalice kave.

“Bilo koja tekućina će vas hidratizirati”, rekla je.

Probava

Tekućina je ključna za održavanje vašeg probavnog sustava u pokretu, bilo da je začinjena limunom ili ne, kaže Judy Simon, klinička dijetetičarka i instruktorica na Medicinskom centru Sveučilišta Washington u Seattleu.

U jednoj studiji iz 2020. koja je provedena na više od 4500 odraslih osoba u Turskoj, istraživači su otkrili da su oni koji su pili najviše vode – više od osam šalica dnevno – imali 29 posto manji rizik od razvoja zatvora u usporedbi s onima koji su pili najmanje vode – manje od četiri šalice dnevno.

New York Times nije uspio pronaći nijednu studiju koja bi istraživala kako voda s limunom utječe na zatvor, ali postoje ograničeni dokazi da bi sok od limuna mogao pomoći u razgradnji hrane u želucu stimulirajući lučenje želučane kiseline. U jednoj studiji objavljenoj 2022., istraživači su otkrili da sok od limuna ubrzava brzinu pražnjenja želuca. Ali ovo je istraživanje bilo malo, kaže dr. Ho pa rezultate treba uzeti s rezervom.

Neki influenceri tvrde da limunska kiselina u limunu pomaže kod probave. Za neke starije odrasle osobe to vjerojatno jest tako, kaže dr. Ho. Kako ljudi stare, uobičajeno je da počinju proizvoditi manje želučane kiseline, što može uzrokovati žgaravicu i refluks kiseline te može otežati apsorpciju hranjivih tvari iz hrane. Ali nema puno dokaza da mala količina limunske kiseline iz limuna može stvarno pomoći, govori dr. Ho.

Imunitet

Postoji zrno istine u ideji da topla voda s limunom može koristiti imunološkom sustavu. Limuni su puni vitamina C, kaže dr. Ho. Iscijedite li polovicu velikog limuna u svoju šalicu, kako sugeriraju mnogi recepti, to će vam dati oko četvrtine preporučene dnevne količine vitamina C.

Vitamin C neophodan je za rad imunološkog sustava i zacjeljivanje, a djeluje i kao snažan antioksidans koji može spriječiti oštećenje DNK.

Ali – nema mnogo dokaza da ćete ojačati svoj imunološki sustav konzumiranjem više vitamina C – bilo putem dodataka prehrani ili tople vode s limunom. U jednom pregledu više od 60 kliničkih ispitivanja, istraživači su zaključili da ljudi koji su uzimali dodatke vitamina C u visokim dozama – najmanje 200 miligrama dnevno – nisu imali manje, kraće ili manje teške prehlade.

Iako pravi nedostaci vitamina C mogu dovesti do zdravstvenih problema, kaže dr. Ho, oni su rijetki. Prema jednoj studiji objavljenoj 2023., istraživači su otkrili da samo oko 7 posto odraslih u dobi od 20 godina i starijih u Sjedinjenim Državama ima nedostatak ovog vitamina.

“Nećete pojačati svoj imunološki sustav ispijanjem tople vode s limunom”, kaže Salge Blake.

Gubitak težine

Ako pijete toplu vodu s limunom umjesto kaloričnijeg napitka, poput zaslađene kave, na primjer, to bi vam moglo pomoći da smršavite, rekla je Simon. Međutim, nema čvrstih dokaza da topla voda s limunom ima bilo kakav mjerljiv učinak na težinu ili metabolizam, dodala je.

Neka istraživanja pokazuju da bi konzumacija limuna i drugih agruma mogla pomoći u stabilizaciji šećera u krvi, kaže dr. Ho. Dugoročne studije otkrile su povezanost između konzumacije citrusa i smanjenog rizika od dijabetesa tipa 2. Ali ti su dokazi još uvijek slabi, ukazuje dr. Ho.

Čudesni lijek?

Vruća voda s limunom je hidratantni napitak i dobra zamjena za slatke opcije, kaže Salge Blake, ali to nije lijek za sve koji influenceri obećavaju.

“Nema ništa loše u tome”, rekla je, “ali zapravo nema ni ničeg čudesnog.”

