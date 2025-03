Znate li zbog čega ne biste trebali jesti banane za doručak?

Podijeli :

Banana je popularno tropsko voće, bogato vitaminima i mineralima. Zbog visokog sadržaja kalija, posebno se preporučuje osobama koje pate od umora, nedostatka energije i visokog krvnog tlaka. Stoga je često prvi izbor za doručak, što nutricionisti ne preporučuju.

Zrele banane uglavnom se sastoje od ugljikohidrata, od čega su polovica šećeri, što ih čini jednim od voća s najviše šećera. Zbog visokog sadržaja kalija, banane su korisne za prevenciju visokog krvnog tlaka i kardiovaskularnih bolesti, kao i za zdravlje bubrega.

Plod sadrži vrlo malo proteina i zanemarivu količinu masti. Banane su također odličan izvor vitamina B6 i kalija, a bogate su i vitaminom C, manganom, magnezijem i nekim drugim vitaminima iz grupe B kompleksa. Unatoč svim pozitivnim učincima i nutritivnoj vrijednosti banane, one nisu preporučljiv izbor za doručak.

Visok sadržaj šećera ima značajan utjecaj na naše blagostanje tijekom dana. Kada jedemo bananu, razina šećera i energije u krvi značajno raste, ali istovremeno drastično pada, objasnio za nutricionist Darly Gioffre.

To onda dovodi do pojačanog osjećaja gladi, tako da ljudi koji započnu dan bananom na kraju unose više kalorija tijekom dana nego što bi inače. Također, banane nisu idealan izbor za dobro funkcioniranje probave. Kada se šećer konzumira, dolazi do procesa fermentacije, u kojem se šećer pretvara u kiselinu, čime se blokira probava.

Mnogo bolji izbor za doručak su žitarice i pahuljice, kao i zdrav sendvič, dok su banane bolji izbor za užinu, pernosi Klix.

