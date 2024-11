Zašto je dobro imati mačku, a zašto baš i nije?

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Mačke žive s ljudima već tisućama godina, donoseći im radost svojim predenjem i nestašlucima, a nova istraživanja otkrivaju dubok utjecaj koji ove životinje mogu imati na naše fizičko i mentalno zdravlje, no upozoravaju i na određene opasnosti.

Istraživanje provedeno među 1800 nizozemskih vlasnika mačaka pokazalo je da ih polovina svoje ljubimce smatra članovima obitelji, a svaki treći ispitanik svoju mačku doživljava poput djeteta ili najboljeg prijatelja.

Znate li koje su mačke po karakteru najsličnije psima? Koliko dugo mačka može biti sama kod kuće?

Druga američka studija razvila je ljestvicu “obiteljske povezanosti” i otkrila da su mačke jednako važan dio obitelji poput pasa.

Te se veze odražavaju na emocionalnoj dobrobiti pojedinca, a vlasnici kažu i da se osjećaju manje društveno izoliranima, da snažnije uživaju u životu i imaju izraženiji osjećaj svrhovitosti.

Istraživanja su pokazala da je među vlasnicima mačaka uočen manji rizik od razvoja moždanog udara i srčanih oboljenja, a zamijećeni su i bolji zdravstveni pokazatelji, poput razine glukoze u krvi, a kod žena poboljšanje crijevne mikrobiote i rjeđe upale.

No, ne treba zaboraviti ni na to da život s mačkama može imati i loših strana. Povezanost s ljubimcem može stvoriti dodatan stres, posebno kada se životinja razboli. To je osobito izraženo među starijim vlasnicima.

Usto su mačke mačke prenositelji zoonotskih bolesti poput toksoplazmoze, koja može predstavljati opasnost po zdravlje čovjeka, osobito za trudnice.

Unatoč svim nabrojenim opasnostima mnogi vlasnici ovih kućnih ljubimaca smatraju da su njihove mačke ključan dio obitelji.

Jedan sudionik istraživanja je kazao: “Moja mi mačka pomaže da se opustim i da se lakše nosim s tjeskobom, osobito kada noću imam more”. Drugi je rekao: “Moje su mačke razlog zbog kojega ujutro ustajem”.

Stručnjaci savjetuju redovito održavanje higijene i oprez u kontaktu s mačkama, posebno za sve one mačkoljupce s oslabljenim imunitetom ili alergijama.

U konačnici istraživanje pokazuje da su mačke više od kućnih ljubimaca s velikim pozitivnim utjecajem na našu dobrobit i život u cijelosti.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Conversation.

