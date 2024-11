Stručnjaci upozoravaju zašto ne treba koristiti omekšivač i savjetuju alternativu

Podijeli :

Pexels

Omekšivač rublja čini odjeću i ručnike posebno mekima i pahuljastima, ali može li učiniti više štete nego koristi?

“Prekomjerna uporaba omekšivača tijekom vremena počinje stvarati film i naslage koje počinju usporavati vrijeme odvodnje”, kaže James Copeland, direktor tehničkih usluga za Prism Specialties.

“Zapravo može početi puniti odvodne cijevi i tada dobijete drugu prljavštinu, ostatke, prljavštinu i stvari iz odjeće koju pokupimo iz okoline koje se počnu još više lijepiti. Tako da počinjete dobivati ​​te neučinkovitosti i te neučinkovitosti utječu na rad opreme i skraćuju trajanje te opreme.”

Toksični sastojci

Taj ugodni miris na rublju ima svoju cijenu, kaže Environmental Working Group (EWG), piše Best Life.

Znate li zašto je vunene džempere potrebno s vremena na vrijeme oprati octom?

“Postoji gotovo 4000 mirisnih sastojaka u uobičajenim proizvodima za kućanstvo, a jedva da postoji način da saznamo koji su. Vaš omekšivač može sadržavati ftalate koji raspršuju mirise; sintetski mošus kao što je galaksolid, koji se nakuplja u tijelu; i mnogo više. Mirisne mješavine mogu uzrokovati alergije, iritacije kože poput dermatitisa, poteškoće s disanjem i potencijalne reproduktivne štete. Istraživanja pokazuju da mirisi također mogu uzrokovati zdravstvene probleme kada se ispuštaju na otvorenom, posebno za astmatičare i one osjetljive na kemikalije.”

Plijesan

Omekšivač se može nakupiti na vašoj odjeći i ručnicima, čineći ih s vremenom manje upijajućima.

Kako oprati krpe da više ne smrde? Jedan sastojak čini čuda, a nije ocat ili soda

“Previše omekšivača može dovesti do nakupljanja u perilici, a prekomjerno razmnožavanje zapravo može dovesti do rasta plijesni,” kaže dermatologinja dr. Elizabeth Mullans. “Želite izbjeći nakupljanje omekšivača jer se on može zalijepiti za odjeću i dovesti do daljnjih alergijskih reakcija i iritacije ako imate osjetljivu kožu.”

Štetnost za okoliš

Mnogi omekšivači sadrže spojeve koji su otrovni za okoliš i vodeni svijet.

Najvažniji element zelene tranzicije odgođen za nekoliko godina

“Kvartarni amonijevi spojevi, ili kvati, čine odjeću mekom i nosivom odmah nakon pranja, no za neke se zna da izazivaju astmu i mogu biti toksični za reproduktivni sustav”, tvrdi EWG. “Provjerite etikete i web stranice proizvoda za ove sastojke i izbjegavajte ih: distearildimonijev klorid i druge koji završavaju na ‘monijev klorid’, kao i nejasne izraze poput ‘biorazgradivo sredstvo za omekšavanje tkanina’ i ‘kationski surfaktant’.”

Što biste onda trebali koristiti umjesto oomekšivača? Evo što kažu stručnjaci.

Soda bikarbona i ocat

Mješavina dvije šalice tople vode, pola šalice sode bikarbone i pola šalice bijelog octa učinkovit je, netoksičan omekšivač, kaže Rechelle Balanzat, osnivačica Juliette. Treba vam četvrtina smjese po punjenju.

“Ako želite da dobro miriše, možete dodati nekoliko kapi eteričnih ulja”, predlaže ona i dodaje da ga je najbolje staviti u pretinac za omekšivač. “Želite da se oslobodi tijekom ciklusa ispiranja. Ako ga budete koristili na pogrešan način, odjeća će vam mirisati na ocat.”

Vunene loptice za sušilicu

Kuglice za sušenje vune još su jedna sigurna alternativa omekšivačima. Proizvođači ovih čvrstih kuglica od filcane vune, ili filcane vune omotane oko jezgre od vlakana, kažu da vuna ili njen prirodni lanolin omekšavaju rublje i smanjuju statički elektricitet. Općenito sigurne za osjetljivu kožu i bebe, kuglice također podižu i odvajaju odjeću u sušilici, skraćujući vrijeme sušenja i štedeći energiju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Selak Raspudić o Milanoviću: Predsjedniku uvijek raste rejting kad šuti, mislim da je time sve rečeno Bivši vozač princeze Diane prvi put govorio o tragičnoj noći u Parizu: “Ovo me proganja svakog dana…”