Zašto psi zijevaju?

Podijeli :

Agata Nyga/Pixabay/Ilustracija

Psi često zijevaju iz različitih razloga, a u pojedinim slučajevima to nije samo zato što su umorni. Prema mišljenju stručnjaka, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko znakova.

Veterinar Andreas Santiago pojasnio je da, suprotno popularnom vjerovanju, psi ne zijevaju isključivo zbog umora, već to može biti način na koji pas izražava svoja osjećanja u stresnim ili neprijatnim situacijama. “Zijevanje je znak smirenosti. Mnogi psi zijevaju kada ih netko čvrsto zagrli, ali i kada je velika buka ili kada im se obraćamo ozbiljnim tonom”, tvrdi Santiago.

Trener pasa otkrio koje popularne pasmine nikada ne bi imao: Rijetko su dobri ljubimci

On naglašava da zijevanje nije nužno znak pospanosti. Vlasnicima pasa savjetuje da obrate pozornost na to jesu li njihovi ljubimci skloni zijevanju u napetim trenucima te da li reagiraju na odgovarajući način. Prema Santiagoovim riječima, psu je važno dati prostor, osigurati tiše okruženje i spustiti ton glasa jer sve to može značajno utjecati na ponašanje psa. Pažljivo promatranje tih znakova može poboljšati odnos između psa i njegovog vlasnika, prenosi Klix.

Također, psi, kao i ljudi, mogu osjećati umor pa je važno da vlasnici prepoznaju te znakove kako bi mogli reagirati na vrijeme. Neki od najčešćih znakova da je vaš pas umoran uključuju to da pas spava više nego inače te da mu je teško ustati ili se pokrenuti. Nakon dugog odmora, ukoliko pas i dalje izgleda iscrpljeno ili nije zainteresiran za svoje uobičajene aktivnosti poput igre ili šetnje, to može biti znak umora.

Dodatno, pas može djelovati manje entuzijastično tijekom igre, šetnje ili drugih aktivnosti u kojima inače uživa. Ako pas diše otežano čak i nakon lagane aktivnosti, poput kratke šetnje ili igre, to također može ukazivati na prekomjernu iscrpljenost. Osim toga, umor ponekad može dovesti do razdražljivosti, povučenosti ili smanjenog interesa za interakciju s vlasnikom i drugim ljubimcima, a može izazvati i gubitak apetita ili nezainteresiranost za hranu i poslastice.

Ukoliko ste zabrinuti za zdravlje svog psa, preporučuje se konzultacija s veterinarom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok