Zašto su ikone aplikacija toliko zaobljene?

Zaobljeni oblici ikona aplikacija nisu samo estetski odabir, već imaju psihološki utjecaj na korisnike.

Psiholozi smatraju da su zaobljeni oblici vizualno privlačniji i smirujući jer podsjećaju na prirodne oblike, poput lica ili drugih mekih oblika u okolišu. Ovaj dizajn stvara osjećaj prijateljstva i povjerenja, prenosi Fenix magazin.

Za razliku od oštrih, kutnih oblika koji mogu izazvati osjećaj nelagode ili agresije, zaobljene ikone smanjuju psihički stres i omogućuju korisnicima ugodnije iskustvo pri korištenju aplikacija. Također, zaobljeni oblici često izazivaju osjećaj sigurnosti i nježnosti, što može potaknuti korisnike da se češće povezuju s aplikacijom i stvaraju emocionalnu povezanost.

WhatsApp i Messenger, na primjer, izgledaju slično gumbima, a brojna istraživanja pokazuju da čak i mala djeca uživaju u pritiskanju gumba. Sve što se može učiniti “samo pritiskom na gumb” doživljava se kao automatsko, praktično i poželjno. Ovaj dizajn koristi ljudsku sklonost prema jednostavnim, brzim rješenjima, jer gumbi stvaraju dojam lakoće i kontrole.

Vlasnici društvenih medija svjesni su toga i koriste ovu psihološku strategiju kako bi potaknuli korisnike na što češće interakcije s njihovim aplikacijama. Pritiskom na gumb korisnici osjećaju da brzo postižu željeni rezultat, čime se povećava njihovo angažiranje i zadovoljstvo korištenjem platforme.

Sveukupno, oblici poput krugova i zaobljenih rubova čine da ikone aplikacija izgledaju poput tipki. To se dodatno podupire odgovarajućim sjećanjima. – I to dovodi do toga da ih želite pritisnuti, objašnjava Dr. Anastasia Dedyukhina, stručnjakinja za digitalnu dobrobit, u intervjuu za Daily Mail.

Aplikacije za pametne telefone dizajnirane su tako da privuku pažnju i iskaču, kako bi osigurale da korisnici budu angažirani i da se redovito povezuju s njima.

Na ikoni za Instagram, simbol kamere podsjeća na stare Polaroid kamere, što je u skladu s popularnim trendom nostalgije. Zaobljena leća dizajnirana je da potiče korisnike na klik, stvarajući osjećaj neposrednosti i interakcije.

Spotify, s druge strane, podsjeća na čitač otiska prsta, dok YouTube ima jasno označen Play simbol u sredini. To također instinktivno potiče korisnike na dodirivanje.

Kada je Elon Musk preimenovao svoju društvenu mrežu Twitter, promijenio je i logo aplikacije s simpatične ptice na X. Novi dizajn sada izgleda kao da ima neku vrstu “pristaništa“ za naš prst.

Dr. Jay Olson, postdoktorand na Fakultetu za psihologiju na McGill University u Kanadi, uvjeren je da su aplikacije dizajnirane na ovaj način kako bi utjecale na ponašanje korisnika.

Mnoge tvrtke čak provode testove s različitim simbolima aplikacija, rekao je Olson. Na primjer, testiraju dva različita dizajna simbola u App Storeu i zadržavaju onaj koji dovodi do većeg broja preuzimanja.

