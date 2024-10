Kuhate li tjesteninu pogrešno? Zbog jedne greške možete se udebljati

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Mnogi ljudi vole uživati u zdjeli tjestenine, ali možete napraviti jednostavnu grešku koja zdrav obrok čini problematičnim.

Tjestenina je zasitan, utješan obrok koji pogađa pravu notu kada želite nešto toplo, brzo i ukusno.

Najbolji umak za tjesteninu od samo tri sastojka

Osim toga, mnogi je jedu dok pokušavaju smršavjeti jer, kada je puna povrća i zdravih proteina, može biti zdrav i zadovoljavajući obrok.

Međutim, možete napraviti jednostavnu grešku pri kuhanju koja bi mogla dovesti do debljanja.

Sve to je objasnio osobni trener Tom Hull, koji je rekao da mnogi ljudi netočno prate unos tjestenine.

U TikTok videu, objasnio je da se sve svodi na kontrolu porcija.

Kada pogledamo koliko tjestenine čini jednu porciju na pakiranju, rekao je da mnogi ne znaju odnosi li se to na suhu ili kuhanu tjesteninu.

Tom je objasnio: “Vidjet ćete da na pakiranju piše da 75 g suhe tjestenine obično daje 180 g kuhane tjestenine. Vjerojatno ne čitate taj dio i odmah prelazite na dio gdje piše da 180 g iznosi 286 kalorija. Tako onda izvažete 180 g i pomislite da je to u redu za 286 kalorija, a zatim to i skuhate. No, zapravo trebate izvagati 75 g.”

U videu zatim uspoređuje dvije izmjerene porcije i dolazi do zaključka da postoji znatna razlika u količini hrane koja se servira.

Kada tjesteninu kuhate na pogrešan način, Tom je rekao da obrok naraste na preko 600 kalorija po porciji, piše Mirror.

