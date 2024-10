Koliko je star vaš mozak? Dovoljno je postaviti samo jedno pitanje kako biste dobili odgovor

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Iako se čini prejednostavno, znanstvenici kažu da to pitanje ima smisla.

Dok su ljudi mladi, ne razmišljaju previše o starenju i potencijalnim problemima koji dolaze s godinama. No kako godine idu, pojavljuju se i zdravstveni problemi karakteristični za tu dob pa neki provode sve više vremena po liječničkim ordinacijama, dok neke udari kriza srednjih godina jer shvate da postoji još puno stvari koje žele probati, a vrijeme ide.

Ovo je najzdravija riba u konzervi: Jača srce i odlična je za mozak, jedite je barem dva puta tjedno

Naravno da ne želimo da to vrijeme ide prebrzo, a pogotovo ne želimo da naš mozak stari brže od tijela, no za one koji s godinama postanu zabrinuti za svoje kognitivne performanse i pamćenje, postoji jedan brzi test koji može pokazati kakvo je stanje vašeg mozga. Taj test uključuje samo jedno jedino pitanje koje si trebate postaviti. A to je pitanje: Koliko se starim osjećam?

Poznato je, odnosno to su dokazala ranije istraživanja, da se ljudi u prosjeku osjećaju dvadesetak posto mlađima u odnosu na svoje godine, no kako naglašavaju na stranici Inc.com, to je samo – prosjek. Dakle, neki se osjećaju dosta mlađima u odnosu na broj godina koji im piše u osobnoj iskaznici, no neki se osjećaju starije.

Znanstvenica sa Sveučilišta u Seulu Jeanyung Chey pokušala je saznati može li se taj subjektivan osjećaj osoba o njihovim godinama povezati s biološkim starenjem mozga. Kako bi dobila odgovor na to pitanje, provela je istraživanje u kojem je sudjelovalo 68 srednjovječnih osoba. Tijekom istraživanja oni su trebali odgovoriti na pitanje o tome koliko se starima osjećaju te su trebali riješiti neke kognitivne testove, a podvrgnuti su magnetskoj rezonanciji mozga s kojom je mjeren volumen sive tvari, koji s godinama opada.

Pokazalo se da je odgovor na pitanje o tome koliko se starima osjećaju prilično dobar indikator stvarnog stanja mozga: Saznali smo da ljudi koji se osjećaju mlađe imaju strukturalne karakteristike mlađeg mozga, objasnila je te dodala da ta razlika ostaje značajna čak i kada se uzmu u obzir drugi faktori, poput osobnosti, subjektivnog zdravlja, depresije ili kognitivnih funkcija. Ono što se naglašava vezano za rezultate istraživanja jest da ono pokazuje da subjektivni osjećaj starosti zaista može ukazati i na starost samog mozga, no ne objašnjava se uzrok zašto je to tako, pa će biti potrebna nova istraživanja kako bi se dobio odgovor i na to pitanje.

Ako se netko osjeća starijim u odnosu na svoje godine, to može biti znak da bi trebali promijeniti životne navike ili se početi baviti nekim aktivnostima koje bi mogle biti korisne za održavanja zdravlja mozga, objasnila je Chey. Iako je taj jednostavni test postavljanja pitanja potvrđen ovim istraživanjem, jasno je kako se nećete osloniti na njegove rezultate kao stručnu dijagnozu te se, ako mislite da imate nekakvih problema s pamćenjem, odnosno zaboravljanjem, trebate obratiti liječnicima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Evo zašto biste uvijek u novčaniku trebali imati presavijenu novčanicu od 50 eura Ovaj optički test precizno otkriva vašu mentalnu starost: Pogledajte sliku i saznajte koliko je mlad vaš mozak