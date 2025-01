Fizičar otkrio kad će se naše Sunce ugasiti

Podijeli :

U emisiji Tajne svemira urednice Tee Blažević gostovao je eksperimentalni fizičar dr.sc. Neven Soić s Instituta Ruđer Bošković. Govorio je o nuklearnim reakcijama u zvijezdama, a dotaknuo se i naše zvijezde, Sunca.

“Nuklearne reakcije su izvori energije u zvijezdama, procesi sudaranja dvije jezgre, koje onda proizvode nove jezgre. Od nekih ulaznih, najčešće lakših jezgara, proizvode teže jezgre, i da se u tom procesu oslobodi energija”, objasnio je za početak dr. sc. Soić kako zvijezde proizvode energiju.

Kako nastaju zvijezde?

Soić je pojasnio kako zvijezde nestaju: “U središtu zvijezde se odvijaju nuklearni procesi. Na jednoj strani imate gravitacijsku silu mase koja djeluje prema središtu, s druge strane tlak zračenja, produkte nuklearnih reakcija. Zvijezda je u ravnoteži kad su te dvije sile u ravnoteži, to je proces koji će kod našeg Sunca trajati sve skupa nekih 10 milijardi godina. Naše Sunce je jedna mala zvjezdica, ona se uglavnom sastoji od vodika i proizvodi helij u svom centru i to je proces koji će trajati još minimalno 4.5 milijarde godina, sve dok se potroši sav vodik koji je u centru Sunca. Kad se potroši vodik, nema nuklearnih reakcija, nema tlaka zračenja, masa prevladava i sad gravitacijska sila dovodi do toga da će se Sunce smanjivati, sve do trenutka dok opet temperatura i tlak toliko ne porastu da se jezgre helija ne krenu sudarati i proizvoditi teže elemente konkretno ugljik. Sad imamo nove nuklearne reakcije, novu proizvodnju energije.”

Sunce je aktivnije nego što su znanstvenici predviđali: Doseže svoj maksimum “Pojedeno Sunce”: Što je pomrčina Sunca?

Sunce kao tamna zvijezda?

Što kad se potroši sav helij, upitala je Blažević Soića. “Naše Sunce ima toliku masu da kad potroši sav helij, gravitacija će i dalje skupljati zvijezdu, ali nikad neće doći do dovoljno visoke temperature i tlaka da će se krenuti proizvoditi teži elementi, zato što je masa premala. Proizvedene jezgre helija s još vodikom koji postoji, i elektronima doći će u jedno stanje koje zovemo degenerirano stanje materije, u kojem su u minimalnom stanju energije i lagano se hlade i to je bijeli patuljak. Takva zvijezda bijeli patuljak može još milijardama godina gubiti tu toplinu koju je prije proizvodila, jako će slabo zračiti.”

Očekujemo da bi Sunce na kraju svog aktivnog života za 10 milijardi godina moglo završiti kao tamna, jedva zamjetljiva zvijezda?, upitala je Blažević, što je Soić potvrdio. “To će sigurno tako biti. Sunce će proizvesti još malo ugljika i možda jako malo kisika, ali Sunce neće nikad eksplodirati. Nema dovoljnu masu da bi se gravitacijskim stezanjem postigli takva temperatura i tlak nužni da bi se proizveli elementi teži od ugljika i kisika.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Pas često stavlja šapu na vas? Evo što vam želi poručiti Znanstvenici kažu da su možda otkrili uzrok neobjašnjivog porasta oboljelih od raka: Jedna opasna stvar se krivi za sve