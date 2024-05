Zašto je pivo ukusnije kad je hladno? Znanstvenici konačno imaju odgovor

Podijeli :

Pivo zapravo ima bolji okus kada se poslužuje ledeno u, recimo, smrznutoj krigli, prema studiji nedavno objavljenoj u znanstvenom časopisu Matter.

Istraživači s Kineske akademije znanosti otkrili su da alkoholna pića imaju okus više ili manje “poput etanola” na različitim temperaturama.

Tim je naučio da temperatura tekućine mijenja način na koji se formiraju voda i etanol (ili alkohol) – stvarajući klastere u obliku lanca ili piramide na molekularnoj razini, što zauzvrat utječe na okus pića.

U niskim koncentracijama, alkohol formira više struktura u obliku piramide oko molekula vode. Pri većim koncentracijama alkohol se počinje lančano slagati.

Točnije, došlo je do primjetnog povećanja lančanih struktura u pićima s 5% do 11% alkohola kada su poslužena na 5 stupnjeva — poput piva.

Obično svijetla piva imaju između 4% i 5% alkohola, dok obična piva imaju između 5% i 6%. U međuvremenu, craft piva mogu varirati i obično sadrže od oko 6% do 10%.

“Na niskim temperaturama, tetraedarski (u obliku piramide) klasteri postaju količina niske koncentracije”, rekao je glavni autor i znanstvenik Lei Jiang.

“Zato pijemo hladno pivo”, rekao je.

Nažalost, za one koji žele popiti jednu vrstu alkohola, a zatim popiti pivo, redoslijed konzumiranja različitih alkohola ne sprječava mamurluk – zapravo, većina lijekova to ne čini, prenosi New York Post.

“Jedno alkoholno piće je dovoljno da izazove mamurluk kod nekih ljudi, dok drugi mogu popiti veće količine alkohola i u potpunosti izbjeći mamurluk”, rekla je Sandra Arévalo, glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku koja nije bila povezana sa studijom.

Općenito, stručnjaci za alkohol slažu se da je intenzitet mamurluka više određen količinom alkohola koji se pije i brzinom kojom se konzumira.

Koliko god ledeno pivo bilo dobrog okusa, alkohol može uzrokovati dehidraciju, loš san, glavobolje, lupanje srca, želučane probleme, mučninu i povraćanje, kao i upale jetre, gušterače, mozga, gastrointestinalnog trakta i drugih organa kako bi se tijelo izborilo da izbaci toksine i povrati hranjive tvari.

Ali, život je prekratak da bismo pili toplo pivo.

