Komentar Đurđice Klancir: Plenković prvo kao Zekanović, a onda se – ispričava

Predstojnice i predstojnici ustavnih katedri Pravnih fakulteta pozvani su na sastanak kod premijera Plenkovića nekoliko tjedana nakon istupa u kojem su upozorili da smatraju da se Zakon o izbornim jedinicama ne donosi u duhu parlamentarne demokracije, no nisu dobili ništa više od neprecizne isprike i obećanja da će ih se uključiti - jednom kasnije.

Premijer se, kažu, ispričao. I objasnio zašto Vlada nije osnovala radnu skupinu za pripremu Zakona o izbornim jedinicama. Dobro upućeni izvori su dodali i da je „iskazao poštovanje prema struci i želju za dijalogom“.

Za što se točno ispričavao? Zato jer je istup jedanaestoro ustavno-pravnih stručnjaka pobrkao s okruglim stolom koji je u Saboru organizirala oporba i na kojem je također bilo nekoliko stručnjaka za ustavno pravo, ali i politologa. A on je taj skup i okupljene na tom skupu tračao i dezavuirao u maniri Hrvoja Zekanovića. Za njega je to “oporbeno” bilo nešto vrijedno brutalnog cipelarenja. Po svemu sudeći za taj segment uvreda se nikada neće ispričati.

Ustavni stručnjaci bili kod premijera: Zakon o izbornim jedinicama neprihvatljiv Profesorica prava poslala poruku političarima: "Ne pogodujemo nikome"

Ispričava se samo za to što je zamijenio istup jedanaestoro profesora sa civilizirano organiziranim događajem u Saboru na kojem je također bilo nekoliko profesora. Kojima se nije ispričao.

Otupljela oštrica važnog istupa

I ta neugodno neobična isprika je sada bila glavna vijest s njegovog sastanka s predstojnicima katedri za ustavno pravo sa četiri Pravna fakulteta u Hrvatskoj, te je se servira kao svojevrsni sretni svršetak onog što je otvorio istup jedanaestoro ustavno-pravnih stručnjaka, a bio je to nesumnjivo značajni trenutak u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti.

Nakon godina u kojima je malo-pomalo slabjela kritička javnost, nakon što su stručnjaci iz različitih struka počeli sve više biti konzultanti koji se ne bi zamjerali – jer nikad ne znaš kada ćeš nekoga od tih na vlasti ili pri vlasti trebati, nakon što je previše toga ostajalo na sve slabijim plećima novinarstva, oglasilo se sredinom svibnja čak jedanaest profesora ustavnog prava s izjavom u kojoj su jasno rekli da postupak izrade novog Zakona o izbornim jedinicama nije dobar, da nije formirana stručna radna skupina, da je izostala stručna i javna rasprava, odnosno, da Plenkovićeva vlada ne poštuje proceduru ustavne demokracije.

U državi u kojoj se stručnjaci sve više vole skrivati bio je to iznimni trenutak neovisno o tome što je bilo onih koji su propitivali zašto to nisu učinili ranije, i zašto su šutjeli u mnogim ranijim situacijama. Bio je to trenutak u kojem su pokazali da se i ovdje još uvijek može složiti “na hrpu” nešto više mudrosti, a to je nesumnjivo jače od solo istupa, a upozorili su i da nešto dubinski ne valja s obranom koju je forsirao Andrej Plenković i njegovi ministri od prvog trenutka objave da pripremaju “svoje” rješenje za izborne jedinice – koje će zahvaljujući većini u Saboru – lako postati općenacionalno. Plenković se, naime, odlučio za proguravanje uz pomoć obrazloženja da je sve što je kritičko prema tome kako oni misle prekrojiti hrvatske izborne jedinice zapravo oporbeno, a ako je oporbeno – onda ne valja.

Stručnjak: "Ne možete izborne jedinice razbijati kao lješnjake za kolač!" Rimac: Imamo nejasne izborne jedinice koje bi Ustavni sud mogao lako srušiti

No, onda se dogodio istup ustavno-pravnih stručnjaka. Baš su mu opalili pljusku i prizemljili ga, razotkrivajući široj hrvatskoj javnosti da je to što se sprema i kako se sprema zapravo dubinski nedostojno i neprimjereno s obzirom na važnost izbornog procesa i vrijednosti parlamentarne demokracije. Da prijedlozi rješenja koje su predstavile udruge, pa i oporbene strane, nipošto nisu nešto neprimjereno, nego upravo poželjno u normalnim demokracijama, a da je procedura koju je nametnuo Andrej Plenković i proglasio jedinom mogućom – pogrešna. Da je izborno zakonodavstvo iznimno bitno i da ga se ne smije proguravati samo tako.

Ništa od toga nije smelo Plenkovića i progurao je model koji su smisliti u HDZ-u i Ministarstvu pravosuđa zajedno. Tek naknadno je shvatio da mu se vuče kao rep to petljanje o stručnjacima, to izjednačavanje s oporbenim skupom i odlučio se za manevar kojem smo svjedočili u ponedjeljak, 5. lipnja. Četiri tjedna nakon istupa jedanaest ustavno-pravnih stručnjaka pozvao je predstojnice i predstojnika katedri za ustavno pravo s četiri Pravna fakulteta, Sanju Barić, Biljanu Kostadinov, Anitu Blagojević i Petra Bačića, pa im se ispričao i objasnio im da je ovo samo “modifikacija” izbornog sustava, a da će pravu reformu izbornog sustava raditi jednom kasnije, i da će tada – naravno – uključiti i ustavno-pravne stručnjake kako treba.

Uzalud izjave kad je Plenkovićeva isprika – hit

Uzalud su se nakon tog lijepog sastanka probile do javnosti i izjave pojedinih predstojnica katedri za ustavno pravo koje i dalje ustraju da je trebalo sve učiniti drugačije i da ovo što gura Plenković nije dobro, ali sastanak je za Plenkovića odradio ono što je on htio. Od sada pa na dalje on će moći govoriti da je sve “objasnio” stručnjacima za ustavno pravo, da se ispričao, te da je ovo što se radi “samo” modifikacija jer se i nije moglo drugačije i nije bilo vremena, a i za sve je kriv Ustavni sud “jer nije ukinuo model od deset izbornih jedinica”. Oštrica je naprosto otupljena.

Ono što je izgledalo kao jasna konfrontacija argumenta, ili kao konfrontacija stručnih argumenata i političkog brzopoteznog rješavanja zadatka u korist HDZ-a sada je postalo mnogo mutnije, s mnogo uvažavanih obrazloženja i – po svemu sudeći – prihvaćanja modela koji je osmislio HDZ, a to je instant rješenje za naredne parlamentarne izbore i obećanje da će se prava reforma raditi jednom kasnije. Gotovo komično zvuči informacija da je premijer obećao da će u tu pravu reformu svakako uključiti struku. Nešto kao: Ajmo sad pobijedit s ovim “modifikacijama”, a poslije ćemo vas svakako uključiti.

Ekonomist o poreznoj reformi: "Osobno se izlažem gnjevu premijera, nije u pravu"

Dakle, nakon odluke Ustavnog suda da treba srediti izborne jedinice premijer se nije ni sjetio struke, kada su se oglasili dočekao ih je uvredama, a sada se ispričava i najavljuje da će ih uključiti jednom kasnije.

Malo ih je cipelario i tračao, a onda ih je pozvao na kavicu i ponudio riječ isprike. Možda je govorio da nije baš mislio na njih, nego na neke druge?

Jesu li mu možda rekli da je otužno i njegovo vrijeđanje stručnjaka koji se odazivaju oporbenih skupovima? Da oni nisu ništa manje stručni od onih koji se ne odazivaju? Ne znamo, jer je sastanak bio iza zatvorenih vrata.

Naprosto je šteta što su predstojnici katedra otišli na sastanak koji nije ništa riješio, samo je pomogao premijeru da malo opere svoj imidž. Jer ovdje su se oni našli kao svojevrsni predstavnici svih vrsta struka kojima premijer u svom drugom mandatu vladavine uglavnom briše pod i proučava njihove biografije ne bi li našao nešto što bi mogao okvalificirati kao dokaz njihove pristranosti. Sjetimo se samo kako je vrijeđao sve ekonomiste koji nisu pristali govoriti da je ono što predstavlja kao poreznu reformu – genijalno. Ekonomist Željko Garača iz Splita doslovno je u programu N1 izgovorio da je svjestan da se “izlaže gnijevu premjera”.

Plenković sve više postaje političar koji ne može razumjeti i ne prihvaća kritiku i koji je posve odbacio ideju uključivanja struke u bilo kojem području krojenja hrvatske budućnosti, a i stručnjake iz bilo kojeg područja počinje dijeliti na “oporbene” i one “dobre” – koje bi on sam htio učlaniti u HDZ.

Slučaj s ustavnom-pravnim stručnjacima je brutalno ogolio njegovu potrebu da oporbenu kritiku, koja je u normalnim demokracijama poželjan korektiv vlasti – prikazuje kao nepoželjnu i štetnu. A da i stručnu kritiku voli izjednačiti s oporbenom. Jer “oporbeno” jest za njega vrhunska uvreda.

Pristati na posebno osmišljen sastanak s njim u Banskim dvorima bila je gesta pristajanja na taj njegov komunikacijski kod. Poštivati struku i stručnjake, i domaće i strane, znači uključivati ih u kreiranje politike, a ne ih – koristiti u paradne svrhe. Profesori koji su zahtijevali transparentnost u kreiranju izbornog zakonodavstava završili su na kraju na jednom netransparentnom sastanku. I to je šteta.

Hrvatska ih je trebala u radnoj skupini za Zakon o izbornim jedinicama, treba ih i dalje u borbi za kvalitetan Zakon, a ne na ćaskanju i prihvaćanju licemjerne isprike. Jer kome se on to točno ispričao? Mnogim stručnjacima se još uvijek nije, niti pokazuje spremnost da će to učiniti.

