Ministar obećao: Neću uzeti 6+6 ako ne bude naknade za roditelje njegovatelje

"Ne bude li od 1. siječnja iduće godine produžene naknade roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta, hoćete li se i vi odreći prava na šest plus šest plaća nakon kraja mandata?" "Hoću!"

Tako je Marin Piletić, ministar mirovina, rada, obitelji i socijalne politike, odgovorio na pitanje u Točki na tjedan.

Gotovo pet godina ministri socijale izbjegavali su stolac u Točki na tjedan jer su svi dobro znali koje je prvo i posljednje pitanje u ovoj emisiji: Zašto političari imaju pravo na šest plus šest plaća nakon mandata, a majke njegovateljice kad im umre dijete – nemaju ni dana?

Nada Murganić je 2017. u istom ovom studiju obećala da će se to riješiti, Vesna Bedeković nikad se nije pojavila, Josip Aladrović smatrao je da je nakanada na burzi za majke pravično rješenje, a sam je hladno aktivirao model šest plus šest nakon što ga je USKOK izbacio iz Vlade.

Piletić kapitulirao: “Korisnici socijalnih naknada se ne moraju bojati”

Marin Piletić prvi je ministar od kojeg sam čula, dobro, iscijedila priznanje da to nije pravedno. Promijenit će to kaže do 1. siječnja 2024., naknada će, obećava, biti takva da će čuvati dostojanstvo roditelja. Nikoga nećemo tjerati da u žalovanju ide na burzu, obećava još. Takav je stav čitav svemir udaljen od onog što ga je neki dan iznijela njegova stranačka kolegica, zastupnica Ljubica Lukačić poručujući majkama njegovateljicama da im je nakon smrti djeteta – u burzi rada spas.

Ali. Veliko ALI.

Piletić nije rekao kolika će ta naknada biti i nije objasnio zašto već sada ne iskoristi priliku da se stvari promjene nabolje. Već idući tjedan glasat će se o prijedlogu oporbe da se i roditlejima njegovateljima produlji naknada po istom modelu kao zastupnicima. Piletić kaže da oko tog pitanja ne želi politiziranje. Odlično. Ne politizirajte nego prihvatite prijedlog oporbe i riješite tu nepravednu odredbu već sada. Zašto je nakon godina i godina uvjeravanja, treba trpiti još deset mjeseci do izborne godine?

Ne brinite, ministre ni Vlado, roditelji njegovatelji, a i šira javnost pamtit će vam dugo ako ispunite obećanje i ukinete tu sramotu da se netko tri dana nakon smrti djeteta mora prijaviti kao nezaposlen. A i obrnuto, pamtit će se još dulje ne ispunite li obećanje.

