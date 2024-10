TNT Komentar: Tako vam je to u izvanrednom odnosu

Podijeli :

N1

Donosimo komentar Nataše Božić.

Pitao sam ga i rekao je da nije bilo fizičkog nasilja nego samo verbalni obračun, isto je ponovi ona moj zahtjev koalicijskim partnerima na sastanku. Sada institucije dalje rade svoje, koalicija s Veljkom Kajtazijem nije upitna, on ostaje partner, i naravno saborski zastupnik. Tako je, ukratko, zvučao odgovor premijera Andreja Plenkovića na novinarsko pitanje o optužbama Suzane Krčmar predsjednice Saveza Roma u Hrvatskoj “Kali Sara” da ju je saborski zastupnik Veljko Kajtazi fizički zlostavljao pred više svjedoka.

Kad bismo saželi dvije minute premijerove reakcije na ozbiljne optužbe za nasilje nad ženom na račun saborskog zastupnika čija ruka treba vladajućoj većini – moglo bi ih se sažeti u onu dobro poznatu “tako vam je to u braku”. Preciznije “tako vam je to u izvanrednom odnosu”. Iz kojih se razloga premijer Plenković stavio u ulogu svjedoka koji na pitanje o zlostavljanju ističe “izvanredan odnos” zastupnika Veljka Kajtazija i predsjednice udruge Roma “Kali Sara”? Čemu to sentimentalno pozivanje na brojne zajedničke fotografije, zajedničke proslave rođendana?

Kajtazi o sukobu s Krčmar: Nasilja nije bilo, ali jest jakih tonova

Je li premijer, kad je s oboje već slavio rođendane, pitao i Suzanu Krčmar što se tu dogodilo ili samo saborskog zastupnika koji mu drži većinu? Ako je i pitao, to nije rekao, već je rekao da je u startu vjeru dao zastupniku kojega je zbog ozbiljne optužbe da je udario suradnicu – Savez Roma izbacio iz članstva. Kajtazijevu stranu priče kupio je bez predomišljanja ne samo premijer nego eto i svi koalicijski partneri, bilo ih je 20-ak na sastanku kaže premijer. Koliko je žena bilo među njima? Koliko je od njih 20 nazvalo Suzanu Krčmar nakon što je javno potvrdila da je bilo nasilja?

Upravo ovakav odnos prema nasilju nad ženama kakav je demonstrirao premijer razlog je zašto žene šute i ne prijavljuju nasilnike, razlog je zašto žene ne vjeruju sustavu. Sustav u startu poklanja vjeru nasilniku, pogotovo ako je moćan i umrežen. Ženu se šalje da po sudovima i institucijama u anonimnosti i bez zaštite dokazuju da nisu lažni prijavitelj. Žene sustavu moraju dokazati da su žrtve dok njihove zlostavljače taj isti sustav tetoši i štiti do zadnjeg trena. Često do onoga kada je već prekasno.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Muke umirovljenog branitelja: “Kupio sam lijekove za 47 eura, trebam još jedan po 35, a mirovina mi je 406 eura” FOTO / Ubrali su gotovo 70 kilograma gljiva: Skupo ih je koštalo