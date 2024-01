Dubrovački profesor Brautović jača frontu protiv dezinformacija kao ključni član Europskog digitalnog medijskog opservatorija

Podijeli :

Grgo Jelavic/PIXSELL/PIXSELL

Koordinator jadranskog centra za borbu protiv dezinformacija Adria Digital Media Observatory, prof. dr. sc. Mato Brautović, izabran je za člana Izvršnog odbora Europskog digitalnog medijskog opservatorija (EDMO). Brautović će do lipnja 2025. godine biti jedan od tri predstavnika postojećih 14 nacionalnih/regionalnih europskih digitalnih medijskih središta iz 27 europskih zemalja koji čine EDMO mrežu. Dosadašnji rad ADMO konzorcija, središnjeg tijela u borbi protiv dezinformacija u digitalnim medijima u Hrvatskoj i Sloveniji, prepoznat je na europskoj razini, a izbor profesora Brautovića u Izvršni odbor potvrda je uspješne realizacije niza aktivnosti i poticaj da se u ovoj super izbornoj godini još više istražuje i javno govori o gorućem problemu današnjice.

“Vjerujem da su izvrsna organizacija godišnjeg sastanka EDMO-a, kojem su nazočili predstavnici svih europskih medijskih središta, a potom i međunarodne znanstvene konferencije Dubrovački medijski dani pod nazivom „Disinformation Research: Current Trends and Perspectives“, koji su se održali u rujnu na Sveučilištu u Dubrovniku, značajno pridonijeli podršci koju su kolege iz drugih opservatorija iskazali prilikom glasovanja. Kroz tih nekoliko rujanskih dana dubrovačko Sveučilište okupilo je više od stotinu sudionika, stručnjaka za medijsku pismenost, fact-checkera, novinara, istraživača, predstavnika akademske zajednice, točnije – sve one koji aktivno sudjeluju u borbi protiv dezinformacija; i to ne samo u državama članicama EU, već i šire. Naš multidisciplinarni tim uključuje brojne stručnjake, znanstvenike, medijske djelatnike, novinare, provjeravatelje činjenica i predstavnike civilnog sektora iz čak devet partnerskih organizacija, iz četiri države, i siguran sam da će dosadašnja uspješna suradnja i koordinacija još više doći na vidjelo u nadolazećim mjesecima“, naglasio je prof. dr. sc. Mato Brautović.

Profesor Brautović svoj je znanstveno-istraživački rad posljednjih godina fokusirao na temu dezinformacija. Primjerice, njegov rad koji se bavio istraživanjem COVID-19 dezinformacija rezultirao je prvim mapiranjem dezinformacijskog ekosustava u regiji, a pokazao je da dezinformacije ne poznaju granice država nego se šire u sličnom jezičnom prostoru. U okviru ADMO projekta svoja je istraživanja širenja dezinformacija u digitalnim medijima primijenio i na druge teme poput rata u Ukrajini i klimatskih promjena. Analiza tijekom istraživanja rata u Ukrajini otkrila je da nije došlo do brojnog širenja dezinformacija, kao u primjeru slučaja COVID-19, već su uočene sličnosti u izvorima i širiteljima dezinformacija, ukazujući na to da isti akteri promiču različite vrste netočnih informacija.

Profesor Brautović također aktivno sudjeluje u radu EDMO Stručne skupine koja se bavi strukturalnim indikatorima za Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija, EDMO Radne skupine za istraživanje informacija i EDMO Radne skupine za javne politike o dezinformacijama. Uz profesora Brautovića, u Izvršni odbor izabrani su i Isabelle Wirth (GADMO; njemačko-austrijski konzorcij), koja je ujedno suradnica na ADMO projektu kao predstavnica novinske agencije Agence France-Presse, te Keith Peter Kiely (BROD; bugarsko-rumunjski konzorcij).

U projektu ADMO – Adria Digital Media Observatory, uz Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, sudjeluju i Fakultet političkih znanosti, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, N1, AFP, GONG, Oštro i XWiki.

Projekt ADMO je sufinanciran sredstvima Europske unije, iz programa Digitalna Europa.

