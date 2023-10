Stručnjaci savjetuju: Evo kako pratiti vijesti iz Gaze

Podijeli :

Ivan Fischer, novinar AFP-a i Milica Vučković s Fakulteta političkih znanosti bili su gosti TNT-a u kojem su komentirali kako objavljivati vijesti vezane uz rat na Bliskom istoku.

“Sa sigurnošću znamo da je došlo do eksplozije u bolnici i da su ljudi poginuli. To je sve što znamo, sve druge informacije su pristrane. Novinski timovi su na terenu, no nemamo točne informacije. Mi smo još uvijek u nekom vakuumu”, rekao je novinar Ivan Fischer dok je Milica Vučković rekla: “Nitko nema neki jednoznačni odgovor, ono što se može napraviti je to da je sada profesionalno, kvalitetno, neovisno i objektivno novinarstvo važnije no ikada. U ovoj sitiuaciji se može prikupljati što više informacija i s jedne i druge strane. Svaka strana prezentira ono što je njima u interesu, ali teško je donijeti neovisni sud”.

Vojni analitičar: 1973. Izrael je zanemario važnu stvar. Nešto slično se dogodilo i sada VIDEO / Ovako izgleda Gaza iz zraka nakon izraelskih napada

Ona smatra da potreba za stalno novim sadržajem može dovesti do konfuzije, ali i rekla da razumije potrebu medija da stalno objavljuju.

“Kad konzumirate previše vijesti u kojima je puno toga navodno, na kraju dana to vam može donijeti više štete nego koristi. U ovom je trenutku kontaproduktivno objavljivati mišljenja, nagađanja, spekulacije. Šteta već moće biti učinjena dok se to ne provjeri. Ljudi kad jednom proglase nekoga krivcem, teško mijenjaju mišljenja. Ljudi vole birati strane, jednom nkad se odaberu strane, drže se te strane. Zato je bitno da novinari ne biraju strane”, rekao je Fischer te dodao: “Htio bih upozoriti gledatelje da budu oprezni s promatranjem takvog sadržaja. To su stvari koje mogu imati veliki učinak na ljude. Treba zaštititi gledatelja da ne ugledaju scenu na koju nisu bili pripremljeni, mora postojati upozorenje”, rekao je.

Vučković navodi da se pojam medicinske mučnine, trenutka kad nam je dosta medija, proučava desetljećima.

“Kao i u svmemu drugome, bitno je pronaći balans jer je važan način na koji konzumiramo medijske sadržaje. Balanse je teško naći jer nas takav sadržaj u isto vrijeme privlači. Nepovjerenje može biti dobro jer to znači da ćete provjeriti više izvora”, rekla je Vučković dok je Fisher dodao: “Činjenica je da većina naših portala živi od klikova. To je jednostavno takav model koji ih prisiljava da svakih pola sata imaju novu glavnu vijest, novi glavni naslov. Kako mediji izvještavaju, može biti i gore”.

“Nigdje nije dana pozadina cijelog sukoba i taj segment jako nedostaje. Nitko ne zna objasniti u tri rečenice što se događa na Bliskom istoku. Mislim da mediji nisu doprinijeli prikazu cijelog tog sukoba, ali i palesntinske strane”, rekla je Vučković dok je Fischer rekao: “Meta je ozbiljno shvatila svoju ulogu, sve su više svjesni potencijala za širenje štetnih dezinformacija i spremna je poduzeti korake kako bi se sačuvali neki kriteriji i standardi. Platforma X to trenutno ne posjeduje. Oni imaju mogućnost da zajednica sama provjerava činjenice. Neovisni provjerivači činjenica ne bi se upustili nikad u tako nešto dok se neprofesinalni korisnici upuštaju u bilo što. Osobno predlažem ljudima da se informiraju kod provjerenih i poznatih medija. AFP, AP, BBC, Reuters, možda će netko od njih biti u krivu, ali neće svi. Prije ili kasnije saznat će se što se dogodilo. Nema potrebe da žurimo sa zaključcima. Društvene mreže su jako nepouzdane. Teško je i istreniranim osobama na prvu primijetiti je li nešto istina”.

Milica Vučković za kraj navodi da je izuzetno velika odgovornost i na građanima koji često ispadaju kao žrtve. “Njihova je dužnost da budu izuzetno oprezni. Odgovornost je velika iako podijelite nešto bez nekog posebnog motiva. Građani trebaju biti svjesni toga da iza platformi stoje algoritmi i da im je primarni cilj profit, a glavni cilj medija je javni interes građana. Kritičko mišljenje je poželjno. Ne možemo slijepo vjerovati medijima”, zaključila je Milica Vučković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.