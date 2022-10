Podijeli:







Borbe u Ukrajini ne jenjavaju. Rusi gađaju više od 30 ukrajinskih gradova i sela. Istodobno, ukrajinske su snage napale separatističko uporište Doneck te rusku vojnu bazu u regiji Belgorod. U Bjelorusiju stižu ruski vojnici koji će u zajedničkim vojnim snagama biti raspoređeni na bjelorusko-ukrajinskoj granici.

Najnovije je događaje u Studiju 4 na HRT-u analizirao doc. dr. sc. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Rusija vojno nema šanse potisnuti Ukrajince

“Da bi razumjeli najnovije događaje morate uzeti u obzir zašto su Rusi pripremili ovu kampanju na ukrajinske gradove – zato što je to bio jedini način da odgovore na svoje vojne neuspjehe, a Putinu je to trebalo i kako bi ojačao svoj autoritet koji je jako poljuljan i među ruskom elitom i među stanovništvom. Ta akcija je bila jako pažljivo pripremana, takvu kampanju pripremate barem dva do tri tjedna, rebate dovesti snage, pozicionirati ih, napraviti planove, nabaviti dovoljno streljiva i identificirati precizno što želite, kada i kojim slijedom. To je bilo pripremano, čekao se povod. To je bio napad na most kod Kerča (Krimski most) za koji niti dan danas ne postoji niti jedno objašnjenje što se dogodilo, što znači da postoji mogućnost da je to bila ruska false flag operacija jer željeznička pruga nije izbačena iz funkcije, a ona je najvažnija”, objašnjava docent Barić.

Kaže kako Putin nije prekinuo kampanju jer su postignuti ciljevi već zato što Rusima ponestaje projektila.

“Putin kaže da on sad prestaje jer je ta kampanja postigla cilj. Međutim, on prestaje s intenzivnim korištenjem vođenih projektila jer je njih sve manje. Ti udari nemaju nikakve vojne vrijednosti nego žele otežati položaj Ukrajini, napad na energetsku infrastrukturu i na civilne objekte, to je sijanje straha. U manjem obimu će se ti napadi nastaviti i dalje bez obzira na Putinovu objavu jer je to jedini smisleni način na koji on u ovom trenutku može odgovoriti na ukrajinsku ofenzivu, vojno nema šanse potisnuti Ukrajince, to su pokazali događaji posljednjih tjedana”, ističe Barić.

I nakon Putina – Putin

Ističe kako Putina nije jednostavno srušiti iako on nije neograničeni vladar Rusije.

“Putin mora nastojati balansirati između različitih interesnih skupina unutar ruske političke i ekonomske elite što mu je do sada polazilo za rukom. Međutim on je napravio cijeli niz pogrešnih strateških procjena od veljače do danas što dovodi u pitanje i kako dalje. Ovime je zadovoljio nacionalističke krugove i on to radi kako bi ojačao svoj položaj. Ali nemojte misliti da će se Putin tako lako srušiti, u Rusiji nema demokratske opozicije, tko god da dođe bit će Putin 2.0, možda će proglasiti neko primirje kako bi stabilizirao rusku ekonomiju i vojsku i nastavit će dalje”, ustvrdio je Barić dodavši da će Putin ostati na vlasti sve dok se ne dogodi neki veliku udar.

Lukašenko želi izbjeći uvlačenje u rat pod svaku cijenu

Smatra da ne postoji nikakva šansa da se Bjelorusija uključi u sukob.

“Lukašenko će izbjeći uvlačenju u rat pod svaku cijenu. Ta regionalna formacija snaga koja se kao sad osniva ustvari postoji od 1998. Menis e čini da se pokušava stvoriti neka jezgra snaga koja bi eventualno više bila okrenuta prema Poljskoj i Baltiku nego prema Ukrajini jer je zapadni dio snaga u jako jadnom stanju. Drugo, nastoje se iskoristiti bjeloruski poligoni za obuku. I treće, naravno, vi imate snage koje ćete držati uz granicu s Ukrajinom čime dio ukrajinskih snaga vezujete uz granicu s Bjelorusijom. Lukašenko želi pod svaku cijenu izbjeći slanje bjeloruskih vojnika u Ukrajinu jer niti bjeloruska vojska niti javnost ne žele takav korak”, objašnjava Barić.

Prijetnje korištenjem nuklearnog oružja – ruska strategija zastrašivanja

Ističe kako su prijetnje korištenjem nuklearnog oružja – ruska strategija zastrašivanja usmjerena prvenstveno prema SAD-u i EU-u.

“To je dio ruskih napora da se pokuša podijeliti javnost i pritisnuti vlade tih zemalja. međutim to je isto prazna prijetnje, ne postoji nikakva naznaka da se takav napad sprema. Jer kod taktičkog nuklearnog oružja vi to oružje nemate spremno, ono se nalazi uskladišteno i mora se 24 do 48 sati prije napada staviti na sustav za prenošenje i premjestiti što se ne može sakriti”, ustvrdio je Barić.

Kina nije spremna otvoreno staviti na stranu Moskve

O ulozi Kine Barić kaže kako ona želi da se ovaj sukob što prije završi te da nije spremna otvoreno stati na stranu Moskve.

“Kina je sada u ne baš lijepoj situaciji. Kina je ovaj rat gledala kao mogućnost da se iskoristi oslabljeni zapad nakon povlačenja iz Afganistana. I oni su računali da će ovaj sukob biti brzo gotov međutim to se nije dogodilo. Kina želi da se ovo na neki način što prije završi jer joj ovakva situacija više ne odgovara i nije se spremna otvoreno staviti na stranu Moskve i dati podršku u naoružanju, čega su se neki plašili”, rekao je docent Barić.

Diplomacija ne može završiti rat u Ukrajini

Smatra kako diplomacija ne može završiti rat u Ukrajini.

“Diplomaciju zaboravite dok na bojištu ne dođe do odlučujućeg preokreta, a po meni se to neće dogoditi prije ljeta iduće godine. Ukrajinska ofenziva se primiče kraju, to se sad vidi jer su se Rusi ipak organizirali i pružaju otpor i više nema napredovanja. To nije i neobično, ukrajinska ofenziva traje više od mjesec i pol dana i postigla je fantastične rezultate, potpuno je poremetila sve ruske planove, ali ukrajinci dolaze do kulminacijske točke kada vaš ofenzivni potencijal pada i morate prijeći u obranu”, poručio je Barić.

