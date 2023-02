CNN iz Kijeva za N1: Očekuje se pojačavanje napada, uvode se posebne mjere

Podijeli :

Melissa Bell, reporterka CNN-a uključila se uživo iz Kijeva u program N1 kako bi ispričala kakva je situacija u ovom gradu noć prije obljetnice godine dana od početka ruske invazije na Ukrajinu.

“Vlasti prate događaje u iduća 24 sata. Boje se da bi zbog ove godišnjice zemlja mogla biti predmet povećanog broja napada, točno godinu dana nakon početka invazije. Analitičari kažu da Moskva možda nema kapacitete za to, a sada na terenu vidimo intenziviranje ruskih napora oko Bahmuta i drugih djelova bojišnice. Boje se da bi Rusi htjeli okružiti Bahmut jer bi im to omugućilo da krenu dalje prema zapadu Ukrajine. Rusi bi htjeli ostvariti ovu simboličnu pobjedu kako bi osvojili ostatak Dombasa do kraja ožujka ili travnja. Moramo vidjeti da li će se to dogoditi, a u međuvremenu se poduzimaju širi koraci kako bi se zaštitili civili. Primjerice, u iduća dva dana, djeca će učiti na daljinu, ljudi će raditi od kuće i samo će kritična infrastruktura i kritične tvrtke raditi tijekom ovog razdoblja obljetnice za slučaj ako dođe do nekog napada”, rekla je Bell u javljanju za Newsnight uživo iz Kijeva.

Na pitanje kakvo je ozračje u Kijevu i kako se ljudi osjećaju nakon godinu dana rata, reporterka CNN-a kaže: “Ljude je dirnula potpora koju su dobili, ne samo danas od španjolskog premijera, nego i ranije ovog tjedna američkog predsjednika što je donijelo veliku nadu Ukrajini. Vidjeli su solidarnost Joea Bidena. Vlada taj osjećaj olakšanja što NATO stoji uz Kijev, ali vlada i velika tuga. Ovo je rat u kojem nemamo službenog broja poginulih. Prema procjenama moglo bi biti oko stotinu tisuća mrtvih na ruskoj strani, ali i stotine tisuća na ukrajinskoj strani. Osim toga, tu je i 40 tisuća poginulih civila. No, moramo pričekati kraj rata da vidimo točan broj. Za obične Ukrjaince, tu vlada velika tuga jer je veliki broj vojnika i civila poginuo zbog ove besmislene invazije“.

Komentirala je i ratne zločine koje, unatoč ratnom stanju, ukrajinsko pravosuđe nastoji procesuirati: “Istrage o ratnim zločinima se nastavljaju. Jedna od stvari u vezi ovog rata je i to što pravosudni sistem funkcionira. Provode se i nacionalne istrage. Koliko znamo, postoji oko 66 tisuća službeno dokumentiranih ratnih zločina. 25 ljudi je procesuirano od strane ukrajinskog sustava i bilo je oko 26 optužnica. Puno je posla još za obaviti. Zločini koji su dokumentirani idu od ubijanja, silovanja civila, nedavno smo vidjeli i deportacije djece prkeo granica Ukrajine. To su sve zločini koje nastavljamo otkrivati. Toliko je posla dok još ovaj rat traje”, zaključuje Bell.

