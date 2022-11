Diplomatski uspjeh Erdogana

Podijeli:







Izvor: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

Rusija i Turska postigle su dogovor o besplatnoj isporuci žita zemljama kojima je to potrebno, uključujući Džibuti, Somaliju i Sudan, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

“Predsjednik Rusije Vladimir Putin mi je rekao tijekom našeg telefonskog razgovora da šaljemo žito besplatno u zemlje uključujući Džibuti, Somaliju i Sudan. Složili smo se“, rekao je Erdogan u televizijskom obraćanju, prenosi agencija AFP.

“Dogovorili smo se o tome detaljno razgovarati na summitu G20 u Indoneziji”, dodao je on. „Osigurat ćemo da brodovi žitarica stignu do svih zemalja kojima je potrebna, posebno do Somalije, Džibutija i Sudana, koji se bore s ozbiljnom krizom hrane i glađu.”

Rusija se ovog tjedna vratila dogovoru o žitu koji omogućava da ukrajinski izvoz prođe kroz Crno more, podsjeća AFP.

Sporazum postignut u srpnju, uz posredovanje Ujedinjenih naroda i Turske, trebao bi biti obnovljen 19. studenog, tri dana nakon završetka summita G20 na Baliju, no Kremlj još uvijek nije potvrdio da će pristati na to. Putin je više puta kritizirao sporazum.

U četvrtak je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da njegova zemlja neće sudjelovati na Summitu G20 ako je predsjednik Rusije sudionik. Ruski lider tek treba da potvrdi dolazi li.

Ukrajina, jedan od najvećih svjetskih izvoznika žitarica, bila je prisiljena obustaviti skoro sve isporuke nakon što je Rusija izvršila invaziju na tu zemlju 24. veljače.

Putin optužuje da žito ide uglavnom u europske zemlje, a ne siromašnijim narodima. Ukrajina i europske zemlje su odbacile ove optužbe.