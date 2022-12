“Dopustili su da nas pobiju”: Procurili pozivi ruskih vojnika

Podijeli :

Na bojištu u blizini grada Limana u istočnoj Ukrajini, 8. studenog u 15 i 10 sati, ruski ročnik Andrej odlučio je zanemariti naredbe svojih nadređenih i nazvati svoju majku s nedopuštenog privatnog mobitela.

“Nitko nam ne daje ništa za jesti, mama”, žalio se u pozivu: “Iskreno, logistika nam je sranje. Skupljamo vodu po lokvama pa je procijedimo i pijemo.”

Ruske snage su u regiji Donjeck već tjednima u podređenom položaju. Liman, grad kojeg su Rusi zauzeli u svibnju, Ukrajinci su oslobodili u listopadu.

Dva dana prije Andrejevog poziva kući ruska vojska je “konačno” počela gađati ukrajinske položaje fosfornim bombama, javio je majci, ali i dodao da od obećanih isporuka streljiva koje bi preokrenulo bitku nije bilo ništa, piše The Guardian.

“Gdje su rakete kojima se Vladimir Putin hvalio”, pitao je Andrej te je dodao: “Ravno ispred nas je visoka stambena zgrada. Naši vojnici je ne mogu gađati. Treba nam jedna krstareća raketa tipa Kalibar i to bi riješilo stvar.”

Andrej je uvjeravao svoju majku koja živi u ruskom gradu Kostromi nekih 500 kilometara sjeveroistočno od Moskve, da će s njim biti sve u redu. “Uvijek se molim, mama. Svako jutro”, rekao je.

Nije poznato jesu li te molitve uslišene. Kad je britanski Guardian stupio u kontakt s njegovom majkom, rekla je da njen sin nije s njom, nakon čega je briznula u plač i spustila slušalicu.

Sadržaj razgovora između vojnika i njegove majke, koji je trajao pet minuta i 26 sekundi, danas se može poslušati i pročitati zato što ga je presrela ukrajinska vojska i zatim proslijedila Guardianu.

Bilo je tu još snimki, poput razgovora snimljenog 6. studenog između oca i drugova njegovog sina Andreja koji je poginuo kao pripadnik 5. bojne ruske 35. motorizirane brigade.

“Pojačanja: nema. Komunikacije: nema”, odgovarao je vojnik na pitanja ožalošćenog oca o stanju na terenu među vojnicima koji su preživjeli ukrajinski napad. “Rekli su da nam nije dopušteno povlačenje. Inače bi nas mogli strijeljati”, rekli su.

U trećoj snimci od 26. listopada vojnik u regiji Donjeck javlja svojoj ženi kako je pobjegao od krvoprolića zajedno s još trojicom kolega, i kako sad razmišlja o predaji. “Nalazim se u vreći za spavanje, sav sam mokar, kašljem, i općenito sjeban,” rekao je. “Pustili su da nas sve pobiju.” Vojnikova supruga do koje je došao Guardian odbila je komentirati razgovor..

To su samo neki od tisuća poziva ruskih vojnika u rovovima ili na isturenim položajima koje su ukrajinski stručnjaci prisluškivali i iz kojih su izvlačili komadiće korisnih informacija, prije no što su objavili one snimke za koje misle da imaju propagandnu vrijednost.

U početnom razdoblju rata ruska komunikacija je bila toliko nezaštićena da se moglo lakoćom prisluškivati razgovore o strategiji između vojnih zapovjednika na terenu. To su mogli čak i amateri, zbog toga što je ruska vojska koristila otvorene radijske frekvencije.

Takva praksa, kaže Dmitri Alperovič, stručnjak za tehnologiju na čelu think tanka Silverado Policy Accelerator, je sve rjeđa.

Uslijed poplave medijskih izvještaja u kojima su prenošene snimke iz kojih se mogu pratiti kršenja ljudskih prava u Buči, gradu sjeverno od Kijeva u kojem su navodno strijeljani civili, i sve lošijeg morala u samoj vojsci, ruske snage su u međuvremenu pojačale sigurnost svojih komunikacija. Ali samo u određenoj mjeri, kao što su pokazali ovi pozivi.

Još uvijek puno vojnika nosi mobitele na bojišnicu

“Još uvijek ima puno vojnika koji sa sobom donose mobitele na prvu crtu bojišta i koji se žele javiti svojim obiteljima. Te pozive se onda presreće ili preko ukrajinske mobilne mreže ili u samom eteru,” kaže Alperovič te dodaje: “To ne predstavlja nikakav problem za ukrajinske sigurnosne službe.”

Sami po sebi ti pozivi ne nude puno u smislu oslikavanja kakvo je stanje među ruskim vojnicima na terenu. Međutim, veliki broj poziva koje ti vojnici obavljaju vrlo jasno upućuju na neke slabosti ruske vojske, kako kaže jedan bivši ruski vojni dužnosnik koji je razgovarao s Guardianom pod uvjetom da mu se ne objavljuje ime.

“Sigurnost je uvijek bila problematična, i u samoj vojsci i među vojnim dužnosnicima,” rekao je. “Primjerice, 2013. godine pokušali su natjerati svo osoblje u ministarstvu obrane da umjesto iPhonea koriste mobitele marke Yoto ruske proizvodnje.”

“Ali svi su jednostavno nastavili koristiti svoj iPhone kao sekundarni mobitel jer je bio puno bolji. Jednostavno bismo držali iPhone u autu, u pretincu za rukavice, dok smo na poslu. Na kraju je ministarstvo sasvim odustalo od tog i više ih nije bilo briga. Ako vrhuška ne shvaća sigurnost ozbiljno, kako možete očekivati bilo kakvu disiplinu u redovnoj vojsci?”

Krajem rujna, Vladimir Putin je najavio “djelomičnu mobilizaciju” nekih 300.000 rezervista i “onih koji imaju vojnog iskustva.”

Bivši ruski dužnosnik rekao je Guardianu da takav porez može samo pogoršati situaciju. “Vojnici prolaze kratku obuku u kojoj ih se uči kako da ne odaju osjetljive informacije, ali to je više samo reda radi,” rekao je te dodao: “Zapovjednici se pretvaraju da podučavaju, a vojnici se pretvaraju da ih slušaju.”

“Čak i sada vidimo da vojnici i dalje koriste društvene mreže i govore svojim ženama i majkama što se zbiva u ratu, i katkad odaju svoju lokaciju”, kazao je.

“Jednostavno nema nikakve discipline, i stvari će vjerojatno postati još gore sad kad su mobilizirali 300.000 ljudi koji će otići na teren bez gotovo ikakve obuke. Mobilizirani vojnici će biti prestravljeni jer su u ratnoj zoni, i naravno, pokušat će se javiti kući”, rekao je.

Ukrajinskoj vojsci, koja je godinama imala prednost od sudjelovanja u NATO treninzima, nije se dogodilo tako masovno presretanje komunikacija.

Bivši ruski vojni dužnosnik rekao je Guardianu da Putin sad skupo plaća pouku da je njegovoj vojsci hitno potrebna modernizacija, i da zapovjedni lanac od vrha prema dolje u sovjetskom stilu nije prikladan za takve stvari.

“Vojna doktrina se temelji na kažnjavanju, pa se vojnike kažnjava ako nešto zabrljaju. Ali nitko ni ne pokušava spriječiti da uopće dođe do odavanja važnih informacija,” rekao je pa dodao: “Sjebovi će se zato događati i dalje, sve dok ne promijene svoju cijelu filozofiju.”

