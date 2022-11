Je li ugrožena pozicija ruskog lidera? Bliski suradnik Putina jača svoj položaj

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini u kojoj su se osvrnuli i na političku situaciju u Rusiji. Naime, kako navodi ISW, osnivač Wagner grupe Jevgenij Prigožin želi ojačati svoj položaj te je nastavio s naporima da poveća svoj status među ruskom elitom i svoju prisutnost u Sankt Peterburgu.

On je inače jedan od bliskih suradnika ruskog lidera Vladimira Putina koji je, uz čečnskog lidera Ramzana Kadirova, otvoreno kritizirao odgovorne za neuspjehe u Ukrajini. Nedavno je i Politico objavio da obojica igraju dvostruku igru te da je rat “pokrenuo javnu utrku za nasljednike”.

Prigožin nastavlja napadati lokalne dužnosnike u tom gradu i najavljuje stvaranje Wagnerova centra u St. Peterburgu. Navodno je 31. listopada tražio da Rusko glavno tužiteljstvo otvori istragu protiv guvernara ovog grada Aleksandra Beglova. Naime, Prigožin tvrdi da je guverner organizirao “zločinačku zajednicu” u St. Peterburgu i da njegova kriminalna mreža namjerava opljačkati državni proračun i obogatiti korumpirane dužnosnike.

ISW navodi da Prigožin vjerojatno kritizira političare kako bi povećao svoju reputaciju – a njegova kampanja možda funkcionira. Peterburški vestnik je 31. listopada Prigožinovu popularnost okarakterizirao kao “visoko rastuću” i pitao ga planira li osnovati stranku ili se baviti politikom.

“Ne težim popularnosti. Moja je zadaća ispunjavati svoju dužnost prema domovini i danas ne mislim stvarati nikakve stranke, a kamoli ići u politiku”, odgovorio je.

No, Prigožin može i ne mora osnovati vlastitu političku strano, ali se uspostavlja kao politička snaga, koristeći svoj popularni status i svoju povezanost s Wagnerom da kritizira svoje protivnike unutar elitnih krugova i institucionalizira vlastiti autoritet.

On je također 31. listopada kritizirao i ruske oligarhe i elite da žive u “stanju udobnosti” i sprječavaju potpunu mobilizaciju. “Sve dok djeca elite ne odu u rat, potpuna mobilizacija neće biti moguća.”

Prigožin je također najavio stvaranje “PMC Wagnerova centra” u St. Petersburgu 31. listopada, za koji je rekao da bi trebao biti otvoren 4. studenog. Centar je opisao kao “kompleks zgrada u kojima se nalaze mjesta za besplatni smještaj izumitelja, dizajnera, informatičkih stručnjaka, eksperimentalne proizvodnje i prostori za start-upove”. Naveo je da je cilj stvoriti ugodno okruženje za generiranje novih ideja kako bi se povećala obrambena sposobnost Rusije.

