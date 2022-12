Kako Putinov bliski suradnik potkopava ruskog čelnika?

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini u kojoj su se osvrnuli i na Jevgenija Prigožina, vlasnika i financijera Wagner grupe, za kojeg navode da potkopava ruskog predsjednika Vladimira Putina, možda nenamjerno, unutar ruskog informacijskog prostora pokušavajući ojačati njegov položaj u kontekstu posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Bahmutu.

Prigožin je objavio niz videozapisa u kojima tvrdi da je stigao na bojišnicu u blizini Bahmuta kako bi razgovarao sa Zelenskim o kontroli teritorija na tom području.

Prigožinove “ponude” za pregovore sa Zelenskim nisu ni ozbiljne ni mjerodavne, budući da on ne obnaša nikakvu službenu funkciju u Rusiji, ističe ISW i dodaje da se unatoč tome, financijer Wagnerovaca predstavlja kao istaknuta politička i vojna osoba u Rusiji.

VEZANE VIJESTI Zelenski prvi put od početka invazije napušta Ukrajinu: Ide u Washington Zelenski se pojavio u opkoljenom Bahmutu

Takvi farsični komentari vjerojatno su odgovor na opetovane ponude Zelenskog da pregovara izravno s Putinom nakon što Rusija povuče svoje snage iz Ukrajine. No, pojavljivanje Prigožina na bojišnici dodatno potkopava i slabi Putinovu reputaciju i predstavljanje njega kao ratnog vođe, budući da sam Putin nije posjetio okupirane dijelove, a kamoli bio blizu prve bojišnice.

Korisnici društvenih medija dodatno su razotkrili da ruski ministar obrane Sergej Šojgu zapravo nije posjetio bojišnicu 17. prosinca, kako je sam tvrdio, a to su ustanovili zahvaljujući geolokaciji videa koje je rusko Ministarstvo obrane objavilo o Šojguovom putovanju na Krim.

Prigožin nije izravno kritizirao Putina zbog toga što nije izravno komunicirao sa Zelenskim niti što nije bio ni blizu bojišnice, no njegov odlazak na bojišnicu, kao i posjet Zelenskog prvim linijama, prijete da Putinovo predstavljanje kao vrhovnog zapovjednika u ratno vrijeme učini ponižavajućim, a ne učinkovitim, piše Institut.

Iako su plaćenićke grupe poput Wagnera ilegalne u Rusiji, ISW navodi da Prigožin jača svoj utjecaj na ruski komunikacijski i internetski prostor, a sada je i ruski drćavni medij RT objavio reportažu u kojoj se za grupu Wagner navodi da podržava ruske interese. Sve to sugerira da Prigožin radi na tome da Wagnerovce oslobodi plaćenićke stigme.

Prigožin će vjerojatno nastaviti svoje napore da uspostavi sebe i svoju Wagner grupu u Rusiji promovirajući se na Telegramu i medijima povezanim s Wagnerom, što bi moglo dodatno umanjiti pokušaje Kremlja da minimizira kritike svog obrambenog vodstva.

S druge strane, Kremlj će vjerojatno nastaviti s naporima da prikaže Putina i rusko Ministarstvo obrane (MO) kao učinkovite vođe rata u Ukrajini

Intensifying Russian pressure on #Belarus is degrading Belarusian President Alexander #Lukashenko’s maneuver room to avoid making concessions to the #Kremlin.



Read our latest report on #Ukraine with @criticalthreats: https://t.co/KtdcQAtC16 pic.twitter.com/f6utytB8xM