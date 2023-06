Kijevski profesor: Ovo je pokazatelj većeg problema u ruskoj vojsci

Podijeli :

REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo

Maksim Kamenjecki, profesor na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu, javio se u Novi dan i prokomentirao trenutnu situaciju u Ukrajini s naglaskom na protuofenzivu.

Od ukrajinske protuofenzive ne treba odmah očekivati puno, ne može se drugi dan već izaći na obalu Azovskog mora, istaknuo je Maksim Kamenjecki dodajući da čak i pripreme za protuofenzivu još traju. No, teren je težak, pun mina pa je i napredovanje usporeno.

Usprokos svemu život u Ukrajini ide dalje, a Kamenjecki objašnjava kako svoje studente još nikad nije vidio uživo:

“Svi studenti, nažalost, počeli su studij u vrijeme da ih nikad nisam vidio uživo, u predavonama, jer je prije rata bila pandemija pa se radilo online. To je problem jer neki nemaju pristup knjižnicama i literaturi. Veći problem će im biti nakon diplome s traženjem posla. Neki idu van, neki će promijeniti profesiju.”

Komentirao je tvrdnje Aleksandra Lukašenka da Vladmir Putin dostavlja nuklearno oružje na područje Bjelorusije.

“Mislim da to još nije napravio i treba biti oprezan što se tiče izjava Lukašenka jer on ne govori istinu, posebno u zadnje vrijeme. Igra neku propagandnu ulogu, posebno kad kaže da bi on odlučio o korištenju nuklearnog oružja. On mu nikad neće imati pristup, garantiram. Ali to što Putin radi s nuklearnim oružjem kao prijetnjom ostatku svijeta, to je istina. Koristit će to i dalje”, rekao je Kamenjecki.

Napominje da se u Rusiji situacija malo zakomplicirala, a postoji i raskol među vojno aktivnim Rusima.

“Situacija se tamo polako zakomplicirala, ali još ne toliko da mišljenje stanovnika utječe na ponašanje Putina. Što se tiče istraživanja ruskog društva, većina sociologa kaže da se više ne može koristiti sociološka istraživanja u Rusiji jer informacije više nisu relevantne, u takvom autoritarnom i propagandnom sustavu. Društvo u Rusiji je već umorno i boji se daljnjeg razvoja situacije. Što se tiče Prigožina i drugih paravojnih jedinica, odluka Putina da svi skupe ugovore s ministarstvom usmjerena je baš protiv Prigožina jer on jedini od svih nije prihvatio takav pristup rekavši da deseci tisuća poginulih koji nisu sklopili ugovor, pravno će se nalaziti drugoj poziciji. Tu se vidi raskol među Rusima koji u rukama imaju oružje. Prigožin je ranije imao čudnu ulogu u ruskom društvu. Mislim da je to pokazatelj većeg problema u ruskoj vojsci”, istaknuo je kijevski profesor.

Napomenuo je da Rusi vjerojatno neće proglašavati opću mobilizaciju, ali i da postoje drugi načini regrutacije koje će sigurno iskoristiti.

