Lukašenkova protivnica: Putin ne vjeruje bjeloruskoj vojsci

Izvor: Gavril Grigirov/AFP

Bjeloruska liderica oporbe u egzilu Svjetlana Cihanouskaja rekla je da je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko toliko slab da njegova vojska nije pozvana u borbe u Ukrajini. Navela je da ruski predsjednik Vladimir Putin ne može biti siguran da će trupe slijediti Lukašenkove naredbe.

“Lukašenko bi naredio bjeloruskoj vojsci da sudjeluje u invaziji da je siguran da će se boriti. Zamislite samo situaciju da je on to naredio, bjeloruska vojska prijeđe granicu i onda se vojnici sakriju i pobjegnu jer se zapravo ne žele boriti protiv Ukrajinaca. Zamislite kakva bi onda bila njegova reputacija pred Putinom i Kremljom. To bi bio epski neuspjeh”, rekla je Cihanouskaja za Politico u Bruxellesu.

Lukašenko je ovaj tjedan pojačao svoje zveckanje oružjem obećavši da će s Rusima provesti zajedničke operacije. Premda se odluka Bjelorusije pomno prati, Cihanouskaja inzistira na tome da Putin teško može dopustiti bjeloruskim vojnicima da prijeđu granicu.

“Mislim da rusko zapovjedništvo nema povjerenja u bjelorusku vojsku. Nisu sigurni da bi ispunili zapovijedi”, rekla je.

“Lukašenkov imidž nepobjedivosti je iluzija”

Cihanouskaja je bila u utrci za predsjednicu Bjelorusije na izborima 2020., prije nego što je bila prisiljena pobjeći iz Bjelorusije nakon što je Kremlj slomio oporbu. Ona sada živi u egzilu, a Lukašenko je uz Putina izbjegao dvije godine prosvjeda, međunarodne osude i sankcija. Cihanouskaja navodi da je Lukašenko sve slabiji, osobito sada kada kijevske snage ponovno preuzimaju velike dijelove teritorija i ruska borba slabi.

“Lukašenkov imidž nepobjedivosti je iluzija koja se ruši”, kaže Cihanouskaja. Referirala se i na izvješća o desecima Bjelorusa koji su u veljači ukinuli željezničke veze koje povezuju Rusiju s Ukrajinom kroz Bjelorusiju. Tako su prekinuli opskrbne linije Moskve. “Njihova djela sabotaže bila su neočekivana”, rekla je.

Ljudi iz Cihanouskajinog tima kažu da su u prvim danima rata bili preplavljeni informacijama. Naveli su da su čak pripadnici bjeloruskog vojnog establišmenta “počeli tražiti izlaz”. “Sada dobivamo puno informacija iznutra, čak i od ljudi unutar vojske koji stoje na granici. Također, 30.000 običnih volontera nam šalju informacije o ruskim trupama”, rekao je Franak Viačorka iz Cihanouskajinog tima, piše Index.

