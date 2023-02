Nove reakcije nakon Milanovićevih izjava: Što RH želi, prijeći na stranu Rusije?

Podijeli :

Izvor: Jurica Galoic/PIXSELL

U intervjuu za DW, stručnjak za sigurnosna pitanja Peter R. Neumann (King's College London) je komentirao politiku Zapada prema Ukrajini, a osvrnuo se i na izjave hrvatskog predsjednika Milanovića.

Neumann je, između ostalog, za DW kazao da na Zapadu ne postoji konsenzus oko politike prema Rusiji. Ipak, osim Mađarske, Zapad je pokazao prilično jedinstvo oko slanja pomoći Ukrajini.

No, osim Mađarske i Viktora Orbana, veliku pažnju izazvale su i posljednje izjave predsjednika RH Zorana Milanovića koji kritizira zapadnu politiku, protivi se slanju oružja Ukrajini, kaže da nije moguće vojno rješenje rata, odnosno da Krim nikada neće biti dio Ukrajine i da je Zapad anektirao Kosovo.

Kapulica: Milanović je postao glasnogovornik Putinovih interesa na zapadu

“Smatram to problematičnim. Mislim da je važno da se takve izjave ne događaju zato što su one u ovoj situaciji ohrabrenje pogotovo za Vladimira Putina. Zato što Rusi iskorištavaju takve izjave. Zato što ih koristi ruska propaganda, zato što oni kažu: evo pogledajte, čak ni Europa nije jedinstvena. A činjenica je zapravo da je Europska unija, s iznimkom Mađarske, do sada bila relativno jedinstvena po pitanju podrške Ukrajini. Važno je nastaviti tu politiku.

Ne znam što Hrvatska time želi ostvariti? Što želi postići? Želi li prijeći na stranu Rusije? Želi li izaći iz Europske unije? Želi li voditi sasvim drugačiju politiku od drugih zemalja EU-a? Što je točno strateški cilj? Po mom mišljenju takve izjave nemaju nikakvu stratešku svrhu, osim da se Vladimira Putina tako ohrabruje i da mu se tako nudi novi propagandni materijal”, kazao je Neumann u razgovoru sa Srećkom Matićem za DW.