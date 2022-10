Guverner ukrajinske regije Herson, Vladimir Saldo, imenovan od strane Moskve, rekao je da je civilima zabranjen ulazak u regiju sedam dana dok se ruske snage pripremaju za ukrajinski napad.

Saldo je izvijestio da vlasti planiraju evakuirati 50.000 do 60.000 ljudi iz Hersona u sljedećih šest dana zbog ukrajinske ofenzive.

Dodao je da Rusija ima resurse da zadrži Herson, ali da evakuiraju civile na lijevu obalu Dnjepra kako bi “ljudi bili sigurni” i da bi omogućili vojsci da “odlučno djeluje”.

Pojavile su se i prve snimke evakuacije stanovnika iz Hersona. Ruski medij Izvestia javlja da stanovnici čekaju prijevoz da bi prešli na drugu stranu rijeke Dnjepar.

The forced deportations of Ukrainian civilians from Kherson by the Russian occupation forces has started.



The Russians say they will “evacuate” 60 000 Ukrainians within 7 days.



All they should do is to evacuate their own army back to Russia. pic.twitter.com/VVs94qe9mo