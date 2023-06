Propao ruski atentat u Americi na doušnika CIA-e: “On sve te ljude želi mrtve!”

Podijeli :

Ruski predsjednik Vladimir Putin poznat je po tome što proganja svoje neprijatelje u inozemstvu. Ipak, čini se da su njegovi obavještajni operativci ovaj put bili spremni prijeći granicu koju su dosad izbjegavali: pokušati ubiti vrijednog doušnika američke vlade, i to na američkom teritoriju.

Tajna operacija kojom se željelo eliminirati doušnika CIA-e u Miamiju u saveznoj državi Floridi znak je da je Putin odlučio proširiti svoju kampanju ciljanih atentata. Deset godina prije nego je postao doušnik CIA-e, muškarac je bio visokorangirani ruski obavještajni dužnosnik.

“Crvene linije za Putina su davno nestale,” kaže Marc Polymeropoluos, bivši dužnosnik CIA-e koji je nadgledao operacije u Europi i Rusiji. “On sada sve te ljude želi mrtve.”

Pokušaj atentata je propao, no posljedice su prerasle u razmjenu niza osvetničkih poteza između SAD-a i Rusije, kažu tri bivša američka dužnosnika koji su s New York Timesom razgovarali pod uvjetom da ostanu anonimni. Uslijedile su sankcije i izbacivanja čak i najviših obavještajnih dužnosnika iz Moskve i Washingtona.

Meta atentata bio je Aleksandr Potejev, bivši ruski obavještajni dužnosnik. On je odao informacije, a dugogodišnja FBI-jeva istraga koja je uslijedila rezultirala je 2011. uhićenjem 11 špijuna koji su živjeli pod lažnim identitetima u gradovima i predgrađima na istočnoj obali Amerike. Radili su obične poslove, a sve u pokušaju ruske strane obavještajne službe SVR-a da prikupe informacije i regrutiraju nove agente.

Bivši američki predsjednik Barack Obama želio je smanjiti tenzije u odnosima s Rusijom, zbog čega je postignut dogovor temeljem kojeg je deset od 11 uhićenih špijuna uhićeno i deportirano natrag u Rusiju. U zamjenu je Moskva oslobodila četvoricu ruskih zatvorenika, uključujući i Sergeja Skripala, bivšeg pukovnika u vojnoj obavještajnoj agenciji koji je 2006. osuđen za prodavanje tajni Velikoj Britaniji.

Plan za atentat na Potejeva otkriven je u britanskom izdanju knjige o špijunima autora Caldera Waltona, istraživača nacionalne sigurnosti i tajnih službi na sveučilištu Harvard. New York times je nezavisno potvrdio informacije iz knjige imena Spies: The Epic Intelligence War Between East and West i po prvi put je izvijestio o posljedicama ove operacije.

U knjizi se navode tvrdnje neimenovanog dužnosnika Kremlja da je plaćeni ubojica poslan da ubije Potejeva. Rusi već dugo koriste plaćene ubojice kako bi ušutkali one koje smatraju neprijateljima. Putin, bivši KGB-ov dužnosnik, nikada nije tajio koliko prezire prebjege iz redova obavještajaca, pogotovo one koji pomažu Zapadu. Trovanje Sergeja Skripala u Velikoj Britaniji prije pet godina bio je jasan znak eskalacije taktika Moskve, a nakon njega je porastao strah da Putin neće oklijevati pokušati isto i na američkom teritoriju.

Napad nervnim agentom na Skripala i njegovu kćer doveo je do vala diplomatskih izbacivanja diljem svijeta, a digao je i uzbunu u CIA-i, gdje su se dužnosnici bojali da bi bivši špijuni koji su preselili u SAD, kao što je Potejev, uskoro mogli postati mete.

Putin već dugo želi kazniti Potejeva koji je pobjegao u SAD prije nego je mogao biti kažnjen u Rusiji. CIA mu je pružila novo mjesto za stanovanje u sklopu tajnog programa za zaštitu bivših špijuna, a 2011. godine moskovski sud osudio ga je u odsutnosti na nekoliko desetljeća zatvorske kazne.

Činilo se da je Potejev nestao, no u jednom trenutku ruske su obavještajne službe poslale operativce u SAD kako bi ga pronašli, iako su namjere za takav potez tada još bile nejasne. Godine 2016., ruski mediji izvijestili su da je Potejev mrtav, a neki obavještajni stručnjaci vjerovali su da je to bio pokušaj da ga se natjera da iziđe na površinu. Potejev je zapravo bio poprilično živ, a stanovao je na području Miamija na Floridi.

Te godine dobio je dozvolu za pecanje, a registrirao se kao Republikanac kako bi mogao glasati, sve pod svojim pravim imenom, pokazuju državne arhive. Dvije godine kasnije, mediji su izvijestili o njegovoj lokaciji.

Strahovi CIA-e nisu bili ničim izazvani. Godine 2019. Rusi su pokrenuli kompliciranu operaciju kako bi ga pronašli, a prisilili su i znanstvenika iz Oaxace u Meksiku da im pomogne. Znanstvenik, Hector Alejandro Cabrera Fuentes, nije bio rođeni špijun. Studirao je mikrobiologiju u Rusiji, a kasnije dobio doktorat iz istog područja u Njemačkoj. Nije imao kriminalnu prošlost. Ipak, Rusi su iskoristili njegovu partnericu kako bi na Fuentesa stvorili pritisak. Fuentes je bio primoran sastati se s ruskim dužnosnikom u Moskvi nakon što je njegovoj bivšoj supruzi, Ruskinji koja je živjela u Njemačkoj, i dvjema kćerima zabranjeno napuštanje Rusije nakon jednog posjeta. Ruski dužnosnik na sastanku je podsjetio Fuentesa da je njegova obitelj zapela u Rusiji i da bi možda “mogli jedni drugima pomoći”, piše u sudskim dokumentima.

Nekoliko mjeseci kasnije, ruski dužnosnik naložio je Fuentesu da unajmi stan sjeverno od Miami Beacha, gdje je živio Potejev, pod lažnim imenom.

U veljači 2020., Fuentes je otputovao u Moskvu gdje se još jednom sastao s ruskim dužnosnikom koji mu je dao opis vozila koje vozi Potejev. Fuentes je morao pronaći vozilo, saznati broj registarskih oznaka i zapamtiti gdje se ono nalazi. Savjetovao je Fuentesu da ne fotografira vozilo, vjerojatno kako ne bi postojali fizički dokazi.

Fuentes je zabrljao stvar. Vozeći se do kompleksa, pokušao je zaobići vrata za ulaz i tako privukao pažnju čuvara. Dok je bio na ispitivanju, njegova tadašnja supruga otišla je fotografirati registarske tablice Potejevljevog vozila.

Fuentesu i njegovoj ženi naređeno je da odu, no sigurnosne kamere zabilježile su incident. Dva dana kasnije, pokušao je otići u Meksiko, no zaustavili su ga granični policajci. Pretražili su mu mobitel, gdje su pronašli fotografije vozila. Fuentes je uhićen, a američkim istražiteljima je rekao sve o planu. Vjerovao je da je ruski dužnosnik s kojim se susretao radio za FSB, no tajne operacije u inozemstvu najčešće vodi SVR – agencija koja je naslijedila KGB – ili GRU, ruska vojno-obavještajna služba.

Fuentes nije znao zašto je njegova meta važna, već je samo prikupljao informacije za Ruse, rekao je jedan bivši dužnosnik.

Ovaj plan, zajedno s drugim ruskim aktivnostima, izazvao je oštru reakciju američke vlade. U travnu 2021., SAD je uveo sankcije i izbacio 10 ruskih diplomata, uključujući šefa ureda SVR-a koji je bio u Washingtonu, rekla su dvojica bivših američkih dužnosnika. Izbacivanje šefa ureda može biti nevjerojatno štetno za obavještajne operacije, a dužnosnici u agenciji vjerovali su da će se Rusija željeti osvetiti izbacivanjem njegovog američkog kolege iz Moskve.

“Ne možemo dopustiti da se strana sila nekažnjeno miješa u demokratski proces,” rekao je Biden, najavljujući kazne. Nije spomenuo operaciju u koju je Fuentes bio uključen.

Nikoga nije iznenadilo kada je Rusija iz Moskve izbacila 10 američkih diplomata, uključujući šefa CIA-inog ureda.

