Kolumnistica za The Daily Beast i ruska medijska analitičarka Julia Davis objavila je isječak razgovora između vodećeg ruskog propagandista Vladimira Solovjova i člana ruske i bivšeg zamjenika zapovjednika ruskog južnog vojnog okruga Dume Andreja Guruljova.

Solovjov navodi da su ukrajinske snage tempirale svoje napredovanje posebno kako bi upropastile Putinov rođendan.

“Njihov cilj je da upropaste rođendan ruskog predsjednika, oni vole simboliku”, kazao je.

Navodi da ukrajinske snage napreduju u svim smjerovima i da se kreću i prema Hersonu.

“Ne bih podlegao panici kad je riječ o tim informacijama, sve bi to trebalo gledati pod povećalom. Bilo koji normalan lider neće objaviti specifične datume, a pogotovo ne smjerove u kojima će se izvršavati napadi”, dodaje Guruljov.

Ističe da bi formiranje i preraspodjela novih jedinica trebalo potrajati najmanje dva mjeseca te da tijekom tog razdoblja Rusi moraju održati obrambene linije kako ne bi dozvolili Ukrajincima da napreduju dalje.

Solovjev navodi da više od milijun Rusa služi vojsku i pita se gdje su oni, a Guruljov navodi da će ovih 300.000 mobiliziranih biti ogromno pojačanje za rusku vojsku.

“Brzo će naučiti, svi brzo uče pod mecima i projektilima”, kazao je.

Top Russian propagandist Vladimir Solovyov is joined by Andrey Gurulyov, former deputy commander of Russia's southern military district. He says the Ukrainian forces timed their advances specifically to ruin Putin's Birthday. Gurulyov predicts that another mobilization is coming. pic.twitter.com/TCOCWPyhUW