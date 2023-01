Rusi troše svoj arsenal: Koliko im je projektila ostalo?

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini pri čemu su se osvrnuli i na preostale zalihe u ruskoj vojnom arsenalu. Kako navodi, ruske snage navodno nastavljaju iscrpljivati svoj raketni arsenal, ali će vjerojatno i dalje biti u mogućnosti prijetiti ukrajinskoj kritičnoj infrastrukturi i civilima u velikim razmjerima u bliskoj budućnosti.

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov objavio je 6. siječnja infografiku koja prikazuje da su ruske snage potrošile oko 81 posto svojih strateških zaliha projektila i 19 posto svojih zaliha taktičkih projektila.

Reznikov je objavio koliko je ruskim snagama preostalo oružja u zalihama:

– 92 projektila Iskander 9M723 (11 posto),

– 52 projektila Iskander 9M728/9M729 (44 posto),

– 118 projektila Kh-101 i Kh-555/55SM (16 posto),

– 162 projektila Kh-22/32 (44 posto),

– 53 projektila Kh-47M2 Kinzhal (84 posto), i

– 59 projektila Kalibr morskog baziranja (9 posto).

Security formula:

The missile power of the “world's second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq