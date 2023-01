Ruska skupina Wagner: Plaćenici s reputacijom beskompromisne okrutnosti

Podijeli :

Izvor: Sputnik / Profimedia

Ruska grupa Wagner, koja drži do svoje reputacije beskompromisne okrutnosti, sve više postaje ključni igrač u ratu u Ukrajini. Djeluje kao "prava borbena snaga". Prema zapadnim obavještajnim službama, do 50.000 Wagnerovih plaćenika bori se u Ukrajini, a većina njih su navodno zatvorenici regrutirani iz ruskih zatvora. Šokantne su snimke na društvenim mrežama i pojedinačna svjedočanstva, posebno ona o brutalnim smaknućima dezertera.

“Zašto smo učinkoviti i odakle ta učinkovitost? Prije svega, mi se borimo dugi niz godina, vjerojatno smo danas najiskusnija vojska na svijetu”, riječi su Jevgenija Prigožina, prvog čovjeka ruske Wagner grupe, čiji se plaćenici bore u Ukrajini.

Wagnerovi plaćenici prisutni su u istočnoj Ukrajini od 2014. godine, a bore se uz rusku vojsku od početka invazije prije nešto više od jedanaest mjeseci. Zapadni mediji često pišu o njima: ističu njihovu beskompromisnost i okrutnost, veliku prašinu podigla su pogubljenja dezertera, a posebno su pažnju privukle video snimke u kojima Prigožin vrbuje osuđenike u ruskim zatvorima za borbu u Ukrajini.

“Grupe napadača ne povlače se bez zapovijedi… Neovlašteno povlačenje tima ili evakuacija neozlijeđenih kažnjava se pogubljenjem na licu mjesta”, opisala je ukrajinska vojska Wagnerove operacije na terenu u izvješću iz prosinca. U izvješću do kojeg je došao američki CNN, stoji i da se ranjeni Wagnerovci često ostavljaju na bojnom polju i po nekoliko sati jer im je glavni zadatak nastaviti napad dok ne stignu do cilja.

Sve je više naznaka da Wagner postaje sve važniji igrač kako na ukrajinskim ratištima, tako i kod kuće u Rusiji. Prigožin, koji je prema CNN-u nekoliko puta viđen na frontu posljednjih tjedana, a sve češće istupa u javnosti, sredinom siječnja je oglasio pobjedu u Soledaru, koji se nalazi u blizini strateški važnog Bakhmuta u istočnoj Ukrajini, no to Ukrajinci za sada još uvijek brane.

U Washingtonu su, pak, također ocijenili da su napetosti između Wagnera i ruskog ministarstva obrane sve veće, budući da se ruski predsjednik Vladimir Putin sve više oslanja na Wagner na ratištima u Ukrajini, piše CNN. Prema STA, neki ruski vojni dužnosnici zapravo su bili podređeni Wagnerovom zapovjedništvu.

Wagner kao borbena sila

Broj plaćenika koji se bore u Ukrajini pod Wagnerovim okriljem također je relativno velik. “Wagner sada gotovo sigurno zapovijeda s do 50.000 boraca u Ukrajini”, objavilo je britansko ministarstvo obrane putem Twittera prije nešto više od tjedan dana. Isti broj plaćenika u Ukrajini navode i američki obavještajci, ali tvrde da su većina, 40.000 plaćenika, osuđenici. Oni, tvrde u ukrajinskoj vojsci, također najčešće ginu na bojnom polju jer su obično prvi poslani u bitku kao “topovsko meso”.

Izvanredna profesorica dr. Maja Garb s Odsjeka za obrambene studije Fakulteta društvenih znanosti u Ljubljani, pomalo je rezervirana prema podacima britanskih obavještajaca o broju plaćenika u Ukrajini iako sve ukazuje na to da je Wagnerovaca u Ukrajini “nekoliko desetaka tisuća”.

Čak i činjenica da se Wagnerovi plaćenici zapravo bore u Ukrajini je za privatnu vojnu tvrtku “prilično ekstremna aktivnost”. “Koliko nam je poznato djelovanje privatnih vojnih i zaštitarskih tvrtki iz novije povijesti, one su najčešće bile uključene u opskrbne i sigurnosne zadaće”, objasnila je dr. Garb.

Privatne vojne tvrtke zabranjene su ruskim zakonom, što, prema riječima dr. Maje Garb, neki stručnjaci “zaključuju da su Wagnerove snage zapravo ruske paravojne snage”. Od prosinca prošle godine, prema britanskim obavještajcima, PMC Wagner Center registriran je u Rusiji kao pravna osoba čija je glavna djelatnost “savjetovanje u upravljanju”. No, nije poznato u kojoj će mjeri PMC Wagnerov centar upravljati Wagnerovim paravojnim djelovanjem. “Cilj registracije vjerojatno je maksimiziranje Prigožinove komercijalne dobiti i daljnje legitimiranje sve višeg profila organizacije”, komentiralo je registraciju britansko Ministarstvo obrane.

Tvrtka koja djeluje na tržištu

Iako je prva osoba Wagnera, biznismen Jevgenij Prigožin, povezan s ruskim predsjednikom Putinom, odnos ruskih vlasti i Wagnera, kao što je već rečeno, sve je samo ne jednostavan.

Budući da privatne vojne tvrtke nisu legalne u Rusiji, “Rusija vjerojatno odbija priznati da se Wagner bori za nju. Također je vjerojatno da se u Rusiji donekle boje optužbi za ratne zločine”, rekla je dr. Garb i podsjetila da su pripadnici Wagnera poznati po svojoj okrutnosti.

S druge strane, Wagner je tržišno vođena tvrtka pa je razumljivo da želi globalno priznanje koje donosi uspjeh na bojnom polju. “Njihov učinak najbolja je reklama za zapošljavanje drugdje, a neke afričke zemlje prednjače”, objasnila je Garb. Prema njezinim riječima nije poznato jesu li ti najmovi potpuno tržišni ili članove Wagnera zapravo Rusija šalje u afričke zemlje. “Zanimljivo je da se s vremena na vrijeme netko od afričkih čelnika zahvaljuje Rusiji ili Putinu na vojnoj pomoći. Pretpostavljamo da se zahvala odnosi na Wagnerove snage”, dodala je.

Wagner, koji je SAD označio međunarodnom zločinačkom organizacijom protiv koje su u četvrtak dodatno pooštrili sankcije, ne šalje plaćenike samo na bojišta u Ukrajini, već i u Siriju, Libiju, Mali, Sudan i Srednjoafričku Republiku. Wagnerovi borci stali su na stranu predsjednika Bashara al-Assada u Siriji, a na strani pobunjeničkog generala Khalife Haftara u Libiji. U Maliju se bore protiv ekstremističkih islamskih skupina, a u Srednjoafričkoj Republici i Sudanu štite rudnike dijamanata i zlata, piše STA. Kada su se Wagnerovi plaćenici 2014. pojavili u Ukrajini, oni su se, prema riječima dr. Garb, nazivali “malim zelenim ljudima” jer njihove uniforme nisu imale oznake pripadnosti.

Privatizirano osiguranje

Skupina Wagner je “trenutačno vjerojatno najveća privatna vojna tvrtka na svijetu”, ali daleko od toga da je jedina. S obzirom na to da privatne vojne i zaštitarske tvrtke za svoje misije angažiraju “čak i Ujedinjene narode”, a one bi za njih trebale obavljati samo poslove održavanja i vojne obuke, aktivnost ovih tvrtki jako je porasla s ratom u Afganistanu i Iraku. Tu su njihove usluge koristile posebno SAD-u, podsjetila je dr. Garb. U Afganistanu je, primjerice, u razdoblju od 2001. do 2007. godine bilo angažirano između 60 i 140 tvrtki s oko 18.000 do 28.000 zaposlenih.

Profesorica s Odsjeka za obrambene studije također je za N1 naglasila kako postoji nekoliko aspekata zbog kojih je postojanje privatnih vojnih i zaštitarskih tvrtki problematično. Tvrtke ovog tipa prve potkopavaju monopol nad uporabom oružane sile koji bi trebala imati samo država kako bi kontrolirala zakonitost i društvenu prihvatljivost uporabe sile. Gdje ili kada te aktivnosti provode privatne vojne i zaštitarske tvrtke, sigurnost je privatizirana.

Prema riječima dr. Garb, te tvrtke također nisu odgovorne za svoje postupke prema međunarodnom pravu. Zato su za neke zemlje privlačne – ne samo da “štede regularne (i pričuvne) vojne snage, već se i oslobađaju (dijela) odgovornosti za svoje postupke”.

Oligarh Jevgenij Prigožin, poznat i pod nadimkom kuhar čija je restoranska tvrtka Concord, između ostalog, organizirala obroke za Putina i njegove goste, tek je u rujnu prošle godine priznao da je osnovao Wagner. Međutim, posljednjih dana uspoređuju ga s Rasputinom, tajanstvenim iscjeliteljem za kojeg se kaže da je liječio sina cara Nikolaja II. “Nažalost, ne zaustavljam krv. Dajem krv neprijateljima naše domovine. I to ne kroz bajanje, nego u izravnom kontaktu s njima”, rekao je Prigožin.

