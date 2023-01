Ruske zračne snage ispratile njemački zrakoplov u blizini svog zračnog prostora

Podijeli :

Izvor: Ilustracija/AFP

Ruska vojska priopćila je da je ispratila njemački izviđački zrakoplov iznad Baltičkog mora dalje od ruskog zračnog prostora.

Borbeni zrakoplov poletio je kako bi se našao u pratnji njemačkog pomorskog izviđačkog zrakoplova Lockheed P-3C Orion, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo obrane u Moskvi.

Zrakoplov njemačkih oružanih snaga, Bundeswehra, okrenuo se prije nego što je stigao u ruski zračni prostor. Ruski borbeni zrakoplov Su-27 potom se također vratio u svoju baznu zračnu luku. “Spriječena je povreda ruske državne granice”, priopćilo je ministarstvo.

Glasnogovornik njemačke mornarice rekao je za Dpa da je to bio rutinski izviđački let. Ruski presretač tada je poletio u zračni prostor blizu Kalinjingrada kako bi nadgledao. I to je bila rutinska reakcija, ništa se nije dogodilo, navode predstavnici njemačke mornarice.

Napetosti u zračnom prostoru iznad Baltičkog mora između NATO snaga i Rusije rastu od početka ruskog rata protiv Ukrajine koji je započeo u veljači prošle godine.

S eksklavom Kalinjingrad, Moskva ima snažnu vojnu ispostavu u regiji. Tamo se nalazi i ruska Baltička flota.

