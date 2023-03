Ruski politolog: Naše vodstvo neće poživjeti da vidi uspjeh u Ukrajini

Unatoč tome što izvještaji pokazuju da Rusija pravi određene pomake u Ukrajini, na ruskoj državnoj televiziji ruski politiolog Sergej Mikhejev je porulio da rusko vodstvo "neće poživjeti da vidi uspjeh u Ukrajini" jer bi rat mogao potrajati desetljećima.

Već se dulje vrijeme spekulira i o zdravlju 70-godišnjeg ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Govoreći na ruskoj državnoj televiziji Russia-1, komentator Mikhejev, koji je predstavljem kao politolog, sugerirao je da bi rat mogao potrajati toliko da bi mogao “nadživjeti” istaknute figure u Kremlju.

“Ako nastavimo ovom brzinom, ni vi ni ja nećemo poživjeti dovoljno da vidimo bilo kakav uspjeh. Budimo iskreni prema sebi. Ni naše vodstvo neće poživjeti dovoljno dugo da to vidi”, kazao je Mikhejev u emisiji koju vodi Vladimir Solovjov, istaknuti Putinov propagandist.

“Ako nastavimo ovom brzinom, rat će potrajati desetljećima”, dodao je.

