Što Srbiju čini nervoznom?

Vojni analitičar Igor Tabak gostovao je u Novom danu gdje je komentirao koliko i čega hrvatska vojna industrija proizvodi, ali i stanje u Ukrajini na prvu godišnjicu ruske invazije.

Tabak kaže da je opskrba streljivom vrlo ozbiljan problem. “Ukrajinci troše dnevno više nego Amerikanci proizvedu. No proizvodnja se sada zahuktava jer je puno država shvatilo da njihove zalihe nisu dovoljne za ovakav ozbiljan sukob na rubu Europe”, rekao je.

“Tu Rusija ima definitivno prednosti i to je nešto što se vidi na terenu. Ljeti, kada su imali pomake, trošili su deset puta više streljiva nego Ukrajinci, no to su zalihe koje se troše pa nabavljaju iz Bjelorusije i Sjeverne Koreje. Nije samo Zapad tu u problemu. Rusija je velika država, ali nije nepobjediva sila beskonačnih zaliha, kako se dobiva dojam iz njihove propagande. Njihova industrija se oslanjala baš na Zapad i ove sankcije itekako ograničavaju njihovu proizvodnju. Uglavnom se oslanjaju na stariju tehniku i na pješaštvo”, dodao je.

Kaže da se rat vodi i propagandom da je Rusija nepobjediva, ali da to očito nije tako. “Prilično je jasno da se rusko napredovanje zadnjih mjeseci mjeri po stotinjak metara dnevno, u zadnjih mjesec dana uzeli su nekoliko sela. Pomaci su zapravo vrlo mali i broji se svaki metar na livadi, a to je u raskoraku s imidžem velike sile koja vodi rat. To definitivno pokazuje da ta vojna mašinerija ima problema”, smatra Tabak.

“Treba uskoro očekivati ukrajinski odgovor, jasno je da su se čuvali i dodatno mobilizirali ljudstvo. Samo je pitanje hoće li njihov odgovor čekati bolje vrijeme, odnosno da dođe zapadna tehnika, ili će krenuti ranije pa zapadnom donacijom dovršiti posao. To je nešto što ćemo gledati narednih mjeseci, i to prije ljeta”, rekao je.

Što se Hrvatske tiče, Tabak kaže da je imamo malu vojnu industriju koja je uvelike izvozno orijentirana. “To su većinom odore i ručna prtljaga, nešto se radi vozila, ali ima i korištenja novih tehnologija. Ali ta industrija nije zasnovana na streljivu, a to se u ovom ratu pokazalo ključnim. Imamo neke rubne količine i vrste streljiva, a uglavnom ga uvozimo”, dodao je.

“Nažalost, to su stvari koje se mijenjaju kada čitav niz država pogleda svoje zalihe i shvate stanje. Sada je najgore vrijeme za nabavu i to je veliki problem. Nažalost, naš obrambeni sektor ima velikih problema i naš je predsjednik to znao dobro detektirati, ali se to istopilo u njegovom izričaju. Problem nije samo u streljivu, nego i u helikopterima, ali novci su negdje drugdje”, kaže Tabak.

Osvrnuo se i na izjavu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je rekao da se svi naoružavaju i da onaj “tko se ne naoruža će biti pojeden”. “Treba uzeti u obzir da Srbija nije u istoj situaciju kao i mi. Oni samoproglašeno tjeraju nekakvu neutralnost, ali i prijateljstvo s Rusijom i Bjelorusijom pri tome izbjegavajući NATO i vukući za nos EU. Srbija ne gleda samo Hrvatsku, nego je okružena NATO članicama koje se naoružavaju i to je ono što ih čini nervoznim”, rekao je Tabak.

“Oni su prije par godina imali dogovor s Bjelorusijom i Rusijom za zrakoplove i sada ne mogu doći do dijelova za remont te gledaju na zapadne zrakoplove. Srbija je tu postavljena jako ukrivo i to je nešto što ne možemo ispraviti samo tako. Oni su uložili znatan novac u opremu, ali to je oprema koje kupuju po egzotičnim zemljama poput Kine i Emirata. Pitanje je kako sva ta oprema funkcionira na hrpi”, napominje.

Kada je u pitanju rusko odustajanje od START-a, kaže da su Rusi samo suspendirali aktivnosti, ali da će ga se i dalje pridržavati, no to neće biti moguće provjeriti. “To nisu jedini potezi koje Moskva radi. Danas je suspendiran sporazum koji je jačao suradnju i priznavanje Moldavije, odnosno Transnistrije. To su dodatne stvari koje pokazuju da nije to samo pitanje nuklearnog i Ukrajine nego je puno više aspiracije i želja”, zaključio je.

