Zelenski poziva Amerikance da “očuvaju nepokolebljivo jedinstvo”

Podijeli:







Izvor: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Amerikance da "očuvaju nepokolebljivo jedinstvo" sve do "povratka mira" u Ukrajinu, a tu je poruku uputio u utorak na dan američkih međuizbora kojih bi rezultati mogli utjecati na stajalište Washingtona prema Kijevu.

“Molim vas da očuvate nepokolebljivo jedinstvo, kako to činite sada pa sve do dana kada ćemo čuti one velike riječi o kojima sanjamo, da je mir konačno ponovno uspostavljen”, rekao je u videopozivu iz Kijeva gdje je primio američku “Medalju slobode”.

Zelenski je zahvalio “predsjedniku Joeu Bidenu, dvjema strankama u Kongresu i svakom američkom građaninu” na velikoj financijskoj, vojnoj i diplomatskoj podršci Ukrajini koju pružaju od početka ruske invazije 24. veljače.

Washington je zapravo već osam mjeseci glavni saveznik Kijeva kojemu pomaže oštrim sankcioniranjem Moskve i velikog dijela ruske ekonomije te opskrbljujući ukrajinsku vojsku oružjem i vojnom opremom kao i obavještajnim podacima ključnima za operacije na bojišnici.

VEZANA VIJEST Zelenski: Rusija i dalje šalje svoje ljude u smrt

Sredinom svibnja američki Kongres deblokirao je 40 milijarda dolara za pomoć Ukrajini.

Zelenski je u utorak rekao da je počašćen priznanjem “Medalja slobode” iz Philadelphije koju je posvetio “svim Ukrajinkama i Ukrajincima” koji “najvećoj autokraciji na svijetu pokazuju da u Ukrajini mogu očekivati samo poraz”.

Pritom je spomenuo “herojske vojnike”,”dobrovoljce” i druge zaposlenike, među kojima “u sektoru energetike koji ponovno uspostavljaju opskrbu strujom stanovnicima nakon ruskog uništavanja infrastrukture raketnim napadima i iranskim dronovima koji su pogodili elektrane”.

“Sloboda je glavna riječ za nas i ona doista ujedinjuje sve Ukrajince”, rekao je Zelenski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.