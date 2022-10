Podijeli:







Izvor: Image by David Mark from Pixabay

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić komentirao je u Novom danu aktualne teme.

“Vučiću ne treba puno da bi se razračunavao s Hrvatskom. To je uobičeajena praksa i gledamo to godinama. Ne treba mu povod, može ga on sam naći”, kaže Avdagić govoreći o posljednjim istupima srpskog predsjednika Vučića koji je za najnovije probleme u svojoj zemlji ponovno optužio Hrvatsku.

“Srbija se mora odlučiti gdje ide”, kaže on dodajući da je gotovo sa sjedenjem na dvije ili tri stolice. Prema njegovim riječima, srpska industrija nafte koja je pokretač gospodarstva u vlasništvu je Rusa pa novi potezi EU-a znače manje novca za sve što od takvog ustroja stvari ima koristi.

“Odnos Hrvatske i Srbije nikad nije bio lošiji, ali Vučić treba Pedra koji će biti kriv”, kaže.

Avdagić se kratko osvrnuo i na obraćanje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića naciji rekavši kako ne očekuje ništa spektakularno te da je većina stvari o kojima Vučić govori već dobro poznata. “Sve je to na klimavim nogama, put prema EU-u traje i treba zadovoljiti kriterije da biste zatvorili neko poglavlje”, kaže on.

“Ovdje se moglo pričati o izuzetku, ali sa strane EU-a za to nema razloga. Srbija nije kooperativna prema EU-u. Nema razloga ni da Vučić proziva Plenkovića. Koji bi to razlog Plenković imao da pomogne Srbiji da uvozi i dalje rusku naftu? Hrvatska nema razloga pomoći Srbiji. Ako Vučić traži krivca… Hrvatska i dalje ima izuzeće, Mađarska ima izuzeće… Što je Vučić, veliki strateg, napravio da to spriječi?”, pita Avdagić.

Prema njegovim riječima, nema bojazni da će Srbija napasti svoje susjede niti ona to može. Kaže kako bi dramatično obraćanje bilo da Vučić otvoreno kaže da Srbija odustaje od europskog puta i da su njeni prijatelji u Rusiji i Pekingu.

Vatra na Krimskom mostu

Avdagić kaže kako ne može ocijeniti o čemu se točno radi, ali da snimke koje su se pojavile upućuju na moguću sabotažu, napad, što su na koncu i Rusi priznali. “Putin traži odstupnicu jer ovo je jako bolno. Taj most je bio najveći dokaz moći ruske države i snage Vladimira Putina, on je sad razoren. Na simboličkoj razini, to je užasno veliki udarac. Ne vidim da je moguće da je pogođeno iz zraka, prije bih rekao da je u pitanju neko sabotažno djelovanje, to je daleko bolnije. To je dokaz nečeg jako važnog. Čitavo vrijeme imamo i obavještajni rat. Ovo govori koliko je naivno ruski obavještajni sektor pa i vojni uletio u ovo”, kaže.

