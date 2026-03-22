birališta zatvorena
Prve izlazne ankete u Sloveniji: Golob pred pobjedom, ali uz pad broja mandata
Vladajuća stranka Pokret sloboda (GS) aktualnog premijera Roberta Goloba na putu je da pobijedi na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Sloveniji, ali će morati pronaći više koalicijskih partnera za formiranje vlade nakon što je zabilježila pad broja mandata u odnosu na prošle izbore, pokazala je izlazna anketa.
GS je osvojio 29,9 posto glasova ili 30 mjesta u parlamentu od 90 mjesta, u usporedbi s 41 mjestom na prethodnim izborima, pokazala je izlazna anketa Instituta Mediana koju su objavili javna televizija TV Slovenija i komercijalna televizija Pop TV.
Oporbena Slovenska demokratska stranka (SDS) populističkog vođe Janeza Janše trebala bi biti druga s 27,5 posto glasova odnosno 27 mjesta u parlamentu, pokazala je anketa Mediane.
U izbornom stožeru Pokreta sloboda, članovi i simpatizeri proslavili su "povijesnu pobjedu". Potpredsjednik stranke Matej Arčon zahvalio je biračima na sudjelovanju te izrazio "iznimnu zahvalnost" svima koji su podržali GS i "prepoznali u stranci i njezinom programu da je ovo put budućnosti i da će moći nastaviti provoditi projekte koje su zacrtali u ovom mandatu".
Prema njegovim riječima, najveće priznanje je to što stranka koja je danas na vlasti može nastaviti svojim putem, posebno s obzirom na to da na početku mandata mnogi ljudi, uključujući i Arčona, nisu vjerovali da će uspjeti, prenijela je Pop TV.
"Ako netko želi vladu poput one koju smo imali do sada, onda je vjerojatno zadovoljan onim što pokazuju ovi rezultati", rekao je Janez Janša nakon objave izlaznih anketa. „Tko god želi promjene vjerojatno će morati pričekati konačne rezultate, baš kao što ćemo i mi, a onda ćemo analizirati situaciju. Ali učinili smo sve što je bilo u našoj moći“, rekao je.
Prema izlaznoj anketi Mediane, u parlament bi ušle bi i sljedeće liste: NSi, SLS i Fokus Marka Lotriča (9,4 posto), SD (6,7 posto), Levica i Vesna (6,3 posto), Demokrati Anže Logara (5,9 posto) i Resni.ca (5,2 posto). Prema projekcijama, Pokret sloboda bi u Državnom zboru osvojio 30 mjesta, SDS 27, lista NSi, SLS i Fokus devet, SD šest, Levica i Vesna šest, a Demokrati i Resni.ca po pet. Preostale stranke ostale su ispod parlamentarnog praga.
Izborna kampanja, koju su promatrači od samog početka opisali kao prljavu, zahuktala se ovog mjeseca kada su na anonimnoj web stranici objavljeni tajni videozapisi koji navodno razotkrivaju korupciju. U izvješću ovog tjedna navodi se da se Janša sastao s dužnosnicima izraelske privatne špijunske tvrtke Black Cube, za koju je LinkedIn 2023. tvrdio da stoji iza kampanje skrivenih kamera usmjerene na aktiviste i novinare uoči izbora u Mađarskoj 2022., prenosi agencija Reuters.
Liberalni premijer Golob upozoravao je da bi Janšina pobjeda mogla gurnuti Sloveniju prema neliberalnim modelima vlasti. Janša, desničarski populist i višestruki bivši premijer usko je povezan s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Pravo glasa imalo je gotovo 1,7 milijuna Slovenaca.
