Bivši šef SOA-e o krizi na Kosovu: To je veliki šamar Vučiću

Ante Letica, bivši voditelj službe Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), komentirao je za N1 krizu na sjeveru Kosova.

U nedjelju se dogodio sukob na sjeveru Kosova, u kojem je poginulo više napadača i jedan kosovski policajac.

Pronađeno još jedno tijelo na sjeveru Kosova, sumnja se da je četvrti napadač Vučić za sukob na Kosovu krivi kosovskog premijera i “licemjerni” zapad

Krizu je za N1 komentirao Ante Letica, nazvavši je “klasičnom terorističkom akcijom”, gdje je teroristička grupa upala na suvereni teritorij jedne suverene države kako bi izvršila napad na institucije i stvarala kaos. Smatra da je odgovornost za ovo na srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću i njegovu režimu jer vjeruje da je ta grupa došla iz Srbije, dobila oružje i opremu te bila upućena na teritorij Kosova.

“Sad je samo pitanje je li to napravio izravno Vučić, iz nekih svojih ne znam kakvih razloga. Međutim, ako i ako nije napravio, odgovoran je zato što je trebao znati da se to priprema. Ako nije znao, zašto nije znao? Ako je znao, a nije poduzeo ništa, opet je odgovoran. Ovo je jedan veliki šamar Vučiću. Ako se još ispostavi da su tu bili uključeni neki Rusi, onda Vučić ima ozbiljan problem, ali ozbiljan problem imaju i cijela regija i zemlje u okruženju”, smatra Letica.

“Mislim da je ovo poruka Vučiću iznutra da se određenim strukturama ne sviđa njegovo udaljavanje od ‘majke Rusije’ i ruskih interesa i približavanje Zapadu, kao i to da mu mogu zakomplicirati život više nego što su do sada radili”, rekao je, dodajući da je ovo i očit znak da Vučić “nema kontrolu nad svojim obavještajno-sigurnosnim i vojnim sektorom, koji je inače premrežen ruskim utjecajem”.

Letica je naglasio da Srbi trebaju priznaju Kosovo radi svoje budućnosti i europske integracije. “Moraju se osvijestiti, i to radi puta u europsku budućnost, a ne u neku crnu balkansku rupu. Srbi su odavno izgubili Kosovo, Kosovo kao suverena država je realnost i oni su za to sami krivi. Ovo sve što Srbi rade je na nihovu štetu”, smatra gošća N1 televizije.

Govorio je i o mogućem postojanju kampova za obuku paramilitarnih i paraobavještajnih postrojbi u Srbiji te naglasio da je ova situacija opasna i da, ako Vučić nije izravno naredio ovu akciju, to ukazuje na gubitak kontrole nad tim postrojbama.

“Svaka služba koja postoji na tom području mora imati kontrolu nad njima da bi eventualno spriječili neki njihov nekontroliran nastup. Vučić je ovime došao u vrlo složenu situaciju. U pregovorima s Kurtijem on je do sada bio u inicijativi, bio je ‘dobar dečko’. Sada se s ovom akcijom lopta opet vratila u šesnaesterac Vučića, koji se sada mora braniti, a Kurti to koristi i govori: ‘Takav je Vučić i on to namjerno radi da bi destabilizirao regiju.’ Međunarodna zajednica morat će se još ozbiljnije pozabaviti tim područjem”, kazuje.

Letica smatra da bi izravan vojni sukob Srbije na teritoriju Kosova bio rat s KFOR-om i NATO-om. “Što se tiče samog nastupa policije i vojske Srbije na teritoriju Kosova, to bi bio izravan rat s KFOR-om i NATO-om. Rusi ne mogu pomoći Srbiji, prema tome to bi bio političko i svako drugo samoubojstvo Vučića i njegova režima”, govori nam.

Osvrnuo se i na ulogu Rusije u ovoj krizi. Letica smatra da Rusija, iako može Srbiji pružiti političku podršku, nema mogućnosti za ozbiljne vojne akcije.

“Srbija može dobiti nekakvu političku podršku Rusije, no s obzirom na situaciju u kojoj je Rusija sama, ona nema ni snage ni mogućnosti poduprijeti izravno Srbiju u nekim većim sukobima ili većim vojnim pokretima. Rusija može ono što je radila do sada – putem svojim specijalnih službi i paravojnih i paraobavještajnih postrojbi pokušati napraviti neki nered, ali za nekakve ozbiljne akcije Srbija nema mogućnosti, a bogami ni Rusija”, zaključio je.

