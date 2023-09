Drama u Sloveniji: Naoružani muškarac izašao na balkon i pucao na policiju

Podijeli :

U blizini Draženaca kod slovenskog Ptuja ujutro su odjeknuli pucnji, policija je odmah izašla na mjesto događaja, a na intervenciju je stigao i policijski pregovarač.

Muškarac je više puta zamoljen da odloži oružje i preda se, no on to nije učinio. Nekoliko je puta zakoračio na balkon, a oko 9.40 sati ispalio je nekoliko hitaca, također ciljajući na policiju.

Kako javlja TV Slovenija, osumnjičeni kod sebe ima dosta oružja, prenosi N1 Slovenija.

Mariborskoj policiji je oko 8.40 sati dojavljeno da se u Ptuju ili u okolici Draženaca nalazi muškarac s oružjem. Nekoliko minuta prije 9 sati na mjesto događaja su upućene policijske postrojbe Policijske postaje (PP) Ptuj, koje su dolaskom na mjesto događaja uočile muškarca s oružjem u rukama.

“Policajci su ga nekoliko puta zamolili da odloži oružje i izađe iz kuće, što je on odbijao učiniti. Muškarac je nekoliko puta zakoračio na balkon kuće te je u 9.48 sati s balkona ispalio nekoliko hitaca, a ciljao je i na policiju”, pojasnila je oko 13 sati predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič Čelofiga.

Na mjesto događaja upućene su specijalne jedinice policije, kao i policijski pregovarač. Kako prenosi TV Slovenija, muškarac kod sebe ima mnogo oružja. Kovačič Čelofiga je dodala kako su aktivnosti policijskih službenika trenutno u tijeku.

Prema dosadašnjim informacijama nitko nije ozlijeđen. “Još jednom pozivamo ljude i građane da se ne približavaju mjestu, da ne ometaju rad policijskih službenika i policijskih službi”, dodala je.

Uspostavili su kontakt s jednom osobom, trenutno nemaju informacija tko se još nalazi u kući.

