FOTO, VIDEO / Kaos ispred Skupštine Srbije, puni se i "ćacilend": Novosađani krenuli prema Beogradu
Nakon što je majka jednog od mladića stradalog u padu nadstrešnice prije godinu dana, Dijana Hrka, u nedjelju započela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, velik broj građana došao joj je dati podršku. Trenutačno se između građana koji podržavaju vlast i onbih koji prosvjeduju nalazi dvostruki kordon policije.
Građani širom Srbije pružaju podršku Dijani Hrki, majci poginulog Stefana Hrke
Ispred Skupštine Srbije od jutra traje okupljanje građana koji pružaju podršku Dijani Hrki, majci Stefana Hrke, jednog od 16 poginulih u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Hrka štrajkuje glađu, a ispred Skupštine je prisutan veliki broj policajaca, uključujući i jedinice za razbijanje demonstracija.
Istovremeno, građani koji podržavaju vlast okupljaju se u šatorskom naselju poznatom kao „ćacilend“ kod Predsjedništva Srbije.
Oko 19 sati, kako javlja N1 Srbija, poletjele su boce i pirotehnika.
Podsjetimo, Dijana Hrka je jučer na komemoraciji u Novom Sadu najavila štrajk glađu dok predsjednik Srbije ne ispuni tri njezina zahtjeva.
Studenti su uslijed eskalacije ispred Skupštine oko 19 sati pozvali građane da se maknu na sigurno.
Trenutačno se između građana koji podržavaju vlast i onbih koji prosvjeduju nalazi dvostruki kordon policije.
Protesti i podrška širom Srbije
U Vrbasu je večeras održan protest ispred prostorija SNS-a. Student Aleksa Vidović poručio je da građani žele pokazati Dijani Hrki da nije sama i da će ustrajati dok se ne pronađu krivci za pad nadstrešnice.
U Subotici su građani blokirali raskrižje kod hotela „Patria“ uz poruke podrške Dijani Hrki. Policija osigurava skup, a promet je u tom dijelu grada zaustavljen. Okupljeni nose transparente poput „Podrška za Dijanu Hrku“ i „Mame uz mamu protiv mašinerije“.
Управо испред скупштине‼️ pic.twitter.com/rSbcuEyGV3— Србија чиста и уједињена 🇷🇸🙏☦️ (@KosovoJeSrbija0) November 2, 2025
Stanje u Beogradu
Ispred Skupštine Srbije formirano je šatorsko naselje koje se i dalje puni. Policijski kordoni raspoređeni su duž Trga Nikole Pašića i Bulevara kralja Aleksandra.
Dali su zeleni znak laserom. Gađanje i pirotehnika. pic.twitter.com/xbQPXbRgZb— Zbor Slavujev potok i Zvezdara (@zbor_slavujev) November 2, 2025
Reakcija slastičarne „Pelivan“
Nakon što je urednik Informera Dragan J. Vučićević na društvenim mrežama napisao da su „Dijanu Hrku doveli na štrajk glađu ravno iz slastičarnice Pelivan“, iz tog beogradskog lokala su odgovorili da su joj samo omogućili da se odmori, popije vodu i koristi toalet.
„To je osnovni čin ljudskosti i tako će uvijek biti“, poručili su vlasnici.
8 Objava
19:49
prije 7 min.
Policija ne reagira
Pripadnici policije s podignutim štitovima sada stoje okrenuti samo prema građanima koji podržavaju Dianu Hrku i ne reagiraju na pirotehnička sredstva, od kojih je jedno palo direktno na ekipu N1.
Pored Diane Hrke su i ratni veterani.
Građani s druge strane metalne ograde vrijeđaju i dobacuju policiji i traže da brane Hrku, a ne ljude u "Ćacilendu".
19:41
prije 16 min.
Novosađani odlaze za Beograd
A Novosađani se, u znak podrške Dijani Hrki, spremaju za odlazak za Beograd. Jedan od građana Vojislav rekao je za N1 Beograd:
"Nema spuštanja tenzija, moramo do kraja... Ljudi, izađite na ulice, sad ili nikad", rekao je.
19:36
prije 21 min.
Studenti pozvali građane na oprez
Studenti su uslijed eskalacije ispred Skupštine oko 19 sati pozvali građane da se maknu na sigurno.
19:26
prije 31 min.
Stanje kod "ćacilenda"
Pokret Kreni-Promeni na X-u je podijelio snimku trenutačnog stanja kod "ćacilenda".
Uživo ispred Ćacilenda. pic.twitter.com/vdsrz4Uz3A— Kreni-Promeni (@KPromeni) November 2, 2025
U kratkom se vremenu okupio veliki broj ljudi.
19:20
prije 37 min.
Pirotehnika ispred Skupštine
Kako javlja Tamara Ognjanović, reporterka N1 Beograda, nalazi se kordon policije, metalna ograda, a lete i pirotehnička sredstva.
19:13
prije 44 min.
Napeto ispred Skupštine Srbije
Današnji spontani skupovi podrški Dijani Hrki koja je u nedjelju u 11:52 započela štrajk glađu, počeli su eskalirati kako javlja N1 Srbija.
U nekom trenutku poletjele su boce ispred Skupštine Srbije gdje se večeras okupio velik broj ljudi.
Diana Hrka traži od policije da zaustavi nasilje
Diana Hrka, koja nosi majicu s natpisom "Mama protiv strojeva", preko megafona govori policiji da sve ovo zaustavi.
Građani skandiraju ime hrabre majke.
19:03
prije 54 min.
U Subotici građani ispred SNS-a
Kako piše N1 Srbija, Subotičani došli do prostorija SNS-a.
Skupina građana koja je ranije večeras blokirala raskrižje u centru grada kod hotela "Patria" stigla je do podvožnjaka u blizini prostorija Srpske napredne stranke.
Članovi i pristaše SNS-a stoje mirno, a policijski kordon razdvaja dvije skupine građana, javlja dopisnica Bete.
Građani bacaju kopirani novac na drugu stranu na kojem piše "Hoćemo izbore". Nose transparente "Policija, kako vas nije sram", "Podrška za Dianu Hrku" i "Mame s mamama protiv mašina", kao i srpske zastave.
19:01
prije 56 min.
Procjene jučerašnjeg skupa
Događaji u Novom Sadu i Nišu
Arhiv javnih skupova objavio je da je jučer na komemorativnom skupu u Novom Sadu bilo oko 110.000 ljudi, dok je MUP naveo brojku od 39.000 u vrhuncu skupa.
Oko 40 studenata iz Niša, koji su se vraćali autobusom čiji je vlasnik u pritvoru, ostali su bez svojih dokumenata i stvari jer im policija ne može otvoriti autobus bez vlasnika.
