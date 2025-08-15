FOTO, VIDEO / Novi prosvjedi diljem Srbije, policija na Slaviji ispaljivala topovske udare: "Krenuli su napadi na naše obitelji"

U Beogradskoj ulici kontejneri su prevrnuti, a gotovo svi i zapaljeni. Vatrogasci gase požare, dok se dim širi ulicom.

Policijska brigada s oklopnim vozilom nalazi se na vrhu Beogradske ulice. Krenuli su od Slavije prema Pravnom fakultetu i Bulevaru kralja Aleksandra.

Reporterke N1 Srbije javljaju da je policija na Slaviji ispaljivala topovske udare.