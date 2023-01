Fotografija Vučića iz Davosa hit na internetu, on poručio: “Nisam jadnik”

Podijeli :

Izvor: Beta/STR

Fotografija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s panela o Zapadnom Balkanu iz Davosa izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. U izjavi za medije, predsjednik Srbije je rekao da su ga molili da sjedne u prvi red, ali da on to nije htio.

“Tamo sam birao sam gdje ću sjesti, i iako su me tri puta molili da dođem u prvi red, ja to nisam želio. Ali to je jedna od stvari koja mi je zabavna. Kada imate teške razgovore, i kada razmišljate o tome, za mene je to dio dobre zabave. Zašto? Pa kada vidite da politički protivnici nemaju ništa za reći o vašem radu, rezultatima, znanju jezika, onda misle da su se dočepali nečega, misleći da su svi površni kao i oni”, rekao je Vučić.

Dodao je da nije btino gdje je sjeo. “To nije suština i da se svidite učitelju, ako sjedite u prvom redu – već je pitanje vašeg znanja”, rekao je Vučić.

Vučić je istaknuo da nije “jadnik, bijednik i nesretnik” kojeg treba žaliti.

“Smeta vam snažna Srbija i to što nisam dio čopora i što neću govoriti da su neki lideri luđaci. Ovdje je popularno reći da je Putin luđak, ovaj i onaj, ja sudjelovati u tome neću”, kazao je Vučić.

Inače, na spomenutoj fotografiji nalaze se i brojni drugi lideri: izaslanik EU-a Miroslav Lajčak, premijer Hrvatske Andrej Plenković, albanski premijer Edi Rama.