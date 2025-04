Hoće li Arien Stojanović Ivković morati napustiti Srbiju? Odvjetnik: Politička i diskriminatorna odluka

Podijeli :

Istječe rok hrvatskoj državljanki Arien Stojanović Ivković koja bi za dva dana morala napustiti Srbiju nakon što ju je država proglasila sigurnosnom prijetnjom.

Kulminiralo Instagram objavom

Sve je kulminiralo poslije objave na privatnom Instagram profilu, na kojem je kao liječnica, kritizirala predsjednika Vučića, a pružala podršku studentima.

U Srbiji živi i radi 12 godina, a sad je dobila rok od tjedan dana da na godinu dana napusti zemlju. Njezin odvjetnik žalio se na tu odluku, a hoće li je sud uvažiti i time suspendirati deportaciju – još se čeka. Najavljuju da će i sami podnijeti kaznene prijave.

Rok ističe za dva dana

“Taj rok ističe u utorak do kraja dana, dakle, poklapa se s rokom da ona napusti zemlju. Nema pisanog akta na koji se u obrazloženju rješenja nadležni organ poziva. To navodi na zaključak ne samo da je rješenje nezakonito, ne samo da je onaj tko je to potpisao u krivičnom djelu, čime ćemo se baviti sljedećeg tjedna, dakle, podnijet ćemo kaznene prijave protiv odgovornih lica koja su to potpisala nego to zapravo znači da je netko dao usmeni nalog da je Arien nepoželjna u Srbiji, prenosi Dnevnik.

“Suština priče jeste, da se ova nezakonitost makar privremeno, za sada, zaustavi i da Arien ostane sa svojom obitelji u Srbiji, a onda da dugoročno obaramo tu odluku, zato što smatramo da je nezakonita i zato što ona jest u svojoj suštini politička i diskriminatorna na kraju krajeva”, rekao je odvjetnik protjerane Hrvatice Jovan Rajić.

