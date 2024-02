Kotromanović sasvim otvoreno: Ne trebamo gledati što radi Srbija, vodimo 3-0

Podijeli :

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović komentirao je u Dnevniku N1 s Igorom Bobićem situaciju u Ukrajini, a govorio je i o posljednjem u nizu diplomatskih okršaja sa Srbijom, onom zbog srpskih reakcija na izjave ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, koji je u programu N1 kritizirao politiku koju vodi srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

VIDEO / Šojgu u inspekciji oružja koje su Rusi zaplijenili Ukrajincima: “Je li ovo hrvatski bacač granata?

Ruski ministar Sergej Šojgu razgledao je danas oružje koje su ruske snage zaplijenile Ukrajincima, a pažnju mu je privukao hrvatski bacač granata. Kotromanović kaže da je Šojgu dobro upućen u različite vrste oružja te da je riječ o vrlo dobrom, kvalitetnom oružju koje smo “kopirali od Amerikanaca” i koje je dobro za bliske borbe. “Koriste ga sve vrste kopnene vojske”, kaže Kotromanović.

Nepotreban rat u Ukrajini

Što se tiče rata u Ukrajini, Kotromanović kaže kako je to “potpuno nepotreban rat” u kojemu smo vidjeli nekoliko obrata. Ukrajinci nisu iskoristili prednosti koje su imali pa sada opet gledamo kako ruska vojska preuzima inicijativu. “Stalno sam govorio da nikad ne treba podcijeniti rusku vojsku, oni kasno pale. Ne brinu puno o žrtvama i normalno im je da pogine 500 vojnika iz jedne brigade. Oni su se obučili, sad su shvatili kako najbolje da upotrebljavaju svoju tehniku. Jednostavno je u ovom trenutku jasan omjer snaga. Veći je potencijal u Rusiji, imaju kompletnu proizvodnju koju su prebacili u proizvodnju oružja, potpuno su se podredili tom ratu. Koliko će izdržati, to ćemo vidjeti. Ukrajinci imaju razrušenu infrastrukturu i žive od pomoći Zapada. Zapad je Zapad, vidjeli smo kako on radi i djeluje”, govori bivši ministar i dodaje da “Zapad kilavi dvije godine”.

Kotromanović kaže da su Ukrajinci imali dobar vojni sustav, ali da nije lako u kontinuitetu imati obučene ljude i odmarati ih. “Jedno vrijeme će sad biti veliki izazov za ukrajinsku vojsku da se posloži. Očito su očekivanja Zelenskog bila prevelika”, govori o smjeni u vojnom vrhu ukrajinske vojske. “Možemo očekviati jak pritisak ruske vojske u više smjerova. … Najveće su se borbe vodile oko gradova, koncentrirao bi se tamo ogroman broj vojnika i tehnike, grad bi bio srušen. Sad možemo očekivati nastavak, da Rusi izaberu neki novi grad i vrše veliki pritisak”, govori bivši ministar.

“Ukrajinci su se ispuhali, sad moraju stabilizirati crtu, mora im se pomoći što se tiče topništva, streljiva, novih sustava”, govori i dodaje da je veliki problem održavati toliko različitih vrsta oružja. “Oni su u najtežoj fazi od početka rata i moraju sad izdržati taj tempo koji će Rusi nametnuti, a koji će biti surov. … Mislim da u ovom trenutku mogu jednostavno zaboraviti Krim”, kaže.

Utjecaj ukrajinskog sukoba na Balkan

Grlić Radman za N1: Ovo je Putinov labuđi pjev, dobro uvijek pobjeđuje zlo Žestoke reakcije iz Beograda: Srbija uputila prosvjednu notu zbog izjava Grlića Radmana

Kako bi se rasplet rata u Ukrajini mogao reflektirati na našu regiju? “Mislim da Rusi sad nemaju snage da otvore još neku frontu. Kad gledamo odnos snaga Ukrajine i Rusije, takav je odnos i Rusije i NATO-a. Rusi su svjesni snage i uloge NATO-a, oni sad nemaju snagu da krenu na neku zemlju s ozbiljnijim snagama. Moldavija je nešto drugo. A na našim prostorima, bio sam siguran da su RUsi uspjeli riješiti Ukrajinu za nekolko dana da bi i VUčić ušetao s vojnicima na KOsovo. Tko bi se smio suprotstaviti Putinu? Ali, pokazalo se da se može zaustaviti ruska vojska, da ljudi koji brane domovinu mogu to, iako su po svemu slabiji od Rusa”, smatra bivši ministar.

“Srbi su izabrali svoj put, a to je Rusija. Godinama se zavlače oko tih pregovora s EU-om i ja ne znam zašto mi to forsiramo. To nije njihov cilj, oni to ne žele, kalkuliraju. Jak je utjecaj Rusije. Oni imaju potpuno pravo i to je u redu, da moderniziraju vojne snage, ne moramo i ne trebamo biti opterećeni stvarima koje radi Srbija. Vodimo 3-0, pobijedili smo u ratu, članica smo EU-a i NATO-a”, kaže Kotromanović.

“Ne bojim se da će nas Srbija napasti, nemaju dovoljno snaga”, smatra.

Povratak vojnog roka

Što se tiče povratka vojnog roka, bivši ministar kaže: “Smeta me što je to neki odgovor Srbiji. Imali smo vojni rok koji smo suspendirali jer nitko nije želio služiti vojni rok. Dovest ćemo se u situaciju da nakon dvije, tri godine, kakvu smo imali prije. Meni je taj rok od tri mjeseca… Previše žurimo, dovest ćemo OSRH u nezgodnu situaciju”, upozorava. Kotromanović kaže kako, ako se ide u to, treba sve sustavno i temeljito pripremiti.

Tko sve može očekivati poziv na vojnu vježbu? Stizat će još u tri navrata

“Moraju reći koje su to ugroze. Moraju reći je li nam prijetnja Srbija, Mađarska ili Rusija. Morate nam reći koje su to sigurnosne prijetnje. Promijenio se sigurnosni okvir, da, ali to ne znači da mi moramo raditi nepromišljene stvari”, govori.

Tri mjeseca je, kaže, premalo. “Ne može vojska odgojiti nekoga. Ja imam sina od 18 godina i netko ga treba odgojiti umjesto mene. Ne. Ja ga moram odgojiti. Koga je JNA odgojila? Bili smo tamo 12 mjeseci, tupili bezveze i nismo ništa naučili”, kaže Kotromanović i ponavlja da se mora jasno reći zbog čega se vojni rok vraća i da ga se mora dobro osmisliti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.