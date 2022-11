Majke Srebrenice poslale Milanoviću pismo s vrlo kratkom, ali jasnom porukom

Podijeli:







Udruga koja okuplja majke Bošnjaka ubijenih u genocidu u Srebrenici 1995. godine okvalificirala je "jadnim i bijednim" način na koji je hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao srebrenički genocid, njihovo djelovanje i protivljenje slanju hrvatskih vojnika u sastav međunarodne vojne misije u BiH.

Kako su u četvrtak prenijeli mediji u BiH, iz udruge “Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa” na adresu Milanovićeva ureda uputili su pismo sa samo jednom rečenicom, osvrnuvši se na njegove opetovane komentare o naravi ratnih zločina počinjenih u Srebrenici i na djelovanje te udruge.

“Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, jadno je i bijedno da jedan predsjednik države ‘koja je članica svih organizacija, kojih Bosna i Hercegovina nikad neće biti, sebi dozvoli ovakav vokabular”, stoji u kratkoj poruci koju potpisuju predsjednica udruge srebreničkih majki Munira Subašić te Murat Tahirović, predsjednik “Udruženja žrtava i svjedoka genocida”.

“Živi vi nama bili”, napisali su na kraju poruke Milanoviću.

Ove su dvije udruge ranije ovog tjedna glavnom tajniku Ujedinjenih naroda Antoniju Guterresu uputile zajedničko pismo u kojemu su izrazili protivljenje zbog najava da bi Hrvatska mogla poslati svoje vojnike ili časnike u međunarodnu vojnu misiju Althea u BiH, čija je zadaća nadzirati poštivanje Daytonskog sporazuma.

Protivljenje su obrazložili konstatacijama kako je Hrvatska bila uključena u rat u BiH te kako je nakon rata izbjegavala obvezu procesuiranja počinitelja ratnih zločina.

Hrvatski predsjednik u srijedu je kazao kako su to “nesuvisla i samoporažavajuća pisma” komentirajući uz to činjenicu da je protiv njega Tužiteljstvu BiH podnesena kaznena prijava zbog navodnog nijekanja zločina genocida u Srebrenici.

Istaknuo je kako on ne niječe “krvave zločine” u Srebrenici no za njega ostaje pitanje kako to kvalificirati.

“Tu za mene nije zadnja riječ nekolicina sudaca koji su u tom predmetu sudili. Moram pitati Židove kojih je ubijeno šest milijuna i Tutsije u Ruandi kojih je umlaćeno u mjesec dana 800 tisuća i Srbe kojih je stradalo zajedno sa Židovima i Hrvatima u Jasenovcu na desetine tisuća i pet do šest tisuća mladih muškaraca koji su ubijeni oko Srebrenice u pokušaju da se probiju kroz srpski obruč”, kazao je Milanović dodajući kako njemu Tužiteljstvo BiH može samo “puvat”.

Podsjetio je kako u BiH ima najmanje 500 ljudi koji niječu genocid uključujući Milorada Dodika i postavio pitanje zašto se njih ne procesuira.

Majkama Srebrenice poručio je kako mu je žao ako su postale dio kampanje koju provode “beskrupulozni muljatori” iz Sarajeva.

“Ako su tada bile majke, a njihovi sinovi vojnici, to su stare žene i uvijek su se držale dostojanstveno i nadam se da nisu pale u kliješta besprizornih beskrupuloznih unitarističkih muljatora iz Sarajeva. Ako jesu bit će mi jako žao”, kazao je Milanović pojašnjavajući naknadno kako pritom misli na ljude poput Željka Komšića.

Prije pisma kojega su potpisali Subašić i Tahirović na Twittrer profilu udruge majki Srebrenice hrvatskom su predsjedniku kratko odgovorili kako one doista jesu stare žene koje su izgubile svoju djecu, no da je “Milanović fašist koji glumi demokrata”.

