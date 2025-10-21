Marta Kos o United Mediji: Prvi put u povijesti ćemo usvojiti posebnu strategiju

Što to znači? Znači da nam je potrebno ne samo usvajanje reformi EU već i njihova provedba. To znači da želimo vidjeti inkluzivan proces pristupanja u koji su uključeni civilno društvo, oporba, svi zainteresirani akteri. Ono što želimo vidjeti su uglavnom reforme u smislu poštivanja temeljnih prava, u smislu pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode medija i akademske zajednice, te administrativne reforme - novi REM i popis birača", objasnila je.