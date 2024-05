Milanović iz BiH poslao poruku Domovinskom pokretu: Moraju se odlučiti…

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović bio je u radnom posjetu povodom obilježavanja obljetnice osnutka dviju brigada HVO-a, u Tuzli i Brčkom te se usput osvrnuo na aktualne političke teme iz Hrvatske.

“Od HDZ-a ne očekujem ništa, a Domovinski pokret mora odlučiti hoće li se baviti politikom ili neće. Nemam ni dobra ni loša očekivanja, na njima je. HDZ nije napravio ništa”, rekao je Milanović odgovarajući na pitanje što očekuje od Vlade HDZ-a i DP-a po pitanju zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, koje je posebno spomenuo:

Milanović: Plenković dokazao da uživa povjerenje većine svih zastupnika VIDEO / Pogledajte susret na Pantovčaku: Plenković šutio, a Milanović…

“Ovo je zemlja Hrvata, Bošnjaka i Srba, moraju biti ravnopravni, moraju svi imati ista prava, pravo izbora svojih nacionalnih predstavnika. U tom pogledu HDZ nije napravio baš ništa i neće napraviti ništa. A Domovinski pokret ih može pritegnuti ako želi, ali očito ne žele jer se ne žele baviti pravom državnom politikom i sustavom nacionalne sigurnosti. A odnosi s BiH i položaj Hrvata u BiH su pitanje nacionalne sigurnosti Hrvatske.”

Podsjetio je da Hrvati ne mogu birati svog člana Predsjedništva i da “to treba promijeniti”. Budući da prijedlog izbornog zakona HDZ-a BiH nije prihvaćen, novinari su ga pitali hoće li i dalje zastupati prijedloge izbornog zakona kao što je HDZ-ov.

“To nisu stavovi HDZ-a, to su stavovi svih Hrvata u BiH, to su i stavovi velike većine ljudi u Hrvatskoj. Ali, za to se netko treba zauzeti i to treba nametnuti kao temu razgovora”, odgovorio je predsjednik i dodao kako Hrvatska to može jer je članica NATO-a i Europske unije.

