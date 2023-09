Ministar iz BiH poziva EU u pomoć: “To je Rusiji strateški cilj”

Podijeli :

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao je u petak Europsku uniju da dodatno potakne proces europskih integracija njegove zemlje kako bi na taj način suzbili negativne posljedice djelovanja političara iz reda bosanskih Srba i ruski utjecaj.

Konaković se u Sarajevu sastao s ministrom vanjskih poslova Danske Larsom Løkkeom Rasmussenom koji je potvrdio kako i njegova zemlja snažno podupire ambicije BiH da postane punopravnom članicom EU, ali je pozvao na brže ispunjavanje obveza koje proistječu iz 14 reformskih prioriteta što ih je 2019. utvrdila Europska komisija.

“Pozivam sve lidere u BiH da se konstruktivno posvete tom procesu”, kazao je Rasmussen pred novinarima dodajući kako brinu pokušaji ugrožavanja stabilnosti BiH i treba zajedno raditi protiv takvog destruktivnog ponašanja.

Konaković je kazao kako je pet reformskih zakona koji su do sada usvojeni u parlamentu BiH dokaz da sadašnje vlasti žele ubrzati put ka EU i da su pomaci vidljivi, no smatra opravdanim strah od blokada koje donosi ponašanje “nekoliko političara iz RS”, ali i odnos Rusije prema BiH.

“Rusija usporava napredak BiH na putu ka EU i to je njen strateški cilj”, kazao je šef bosanskohercehovačke diplomacije ističući kako je to i ocjena većine kolega s kojima su susreo u New Yorku i Washingtonu, gdje je bio u posjetu proteklih dana.

Istaknuo je kako EU zbog postupaka političara iz reda bosanskih Srba i ruskih planova ne bi trebala kažnjavati građane BiH koji su većinski za eurpske integracije. BiH stoga treba dodatni poticaj koji bi poboljšao život običnih ljudi, a predložio je da konkretna mjera budu olakšice bosanskohercegovačkim tvrtkama za poslovanje na tržištu Unije.

Drugim značajnim korakom kojega bi mogla poduzeti EU kako bi pomogla BiH Konaković smatra otvaranje pregovora o članstvu.

“Upravo zbog nekoliko loših političara (u BiH) jako bi nam značila odluka EU o početku pregovora o članstvu”, kazao je Konaković.

