Nova.rs: Kandidat United Grupe za direktora United Medije je Dejan Jocić

United Group je, prema saznanjima portala Nova.rs, odlučila imenovati Dejana Jocića za direktora svih medija United Grupe. Riječ je o medijskom menadžeru koji je donedavno imao središnju ulogu u medijskim projektima Milorada Dodika, a koji su funkcionirali u političkom interesu vlasti u Republici Srpskoj. Jocić je široj javnosti u Srbiji poznat po restrukturiranju i transformaciji televizija Prva i B92, pri čemu je informativni program sustavno potiskivan u korist lake zabave i komercijalnih sadržaja.
Radeći za Antenna Grupu u vlasništvu grčkog poduzetnika Theodora Kyriakoua, Dejan Jocić sudjelovao je u dubokoj promjeni uređivačkog smjera televizija Prva i nekadašnje neovisne televizije B92.
U oba slučaja informativni program izgubio je središnje mjesto, dok su zabavni i komercijalni formati postali dominantni, što su kritičari tada tumačili kao svjesnu depolitizaciju i discipliniranje redakcija.
Upravo zbog takve reputacije postavlja se pitanje znači li Jocićev izbor signal da United Group želi „pacificirati” informativne medije u trenutku snažnih političkih pritisaka. Podsjetimo, plan smanjenja utjecaja medija i njihove rekonstrukcije otkriven je nakon objave snimke razgovora između Stana Millera, direktora United Grupe, i Vladimira Lučića, direktora Telekoma Srbija, piše Nova.rs.
Dejan Jocić bez objašnjenja je napustio svoj posljednji veliki regionalni projekt, televiziju Una, u kojoj je preko svoje tvrtke Foundcentar Investment bio suvlasnik s Igorom Dodikom, sinom bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Istraživački portali dovodili su tu televiziju u vezu s konceptom tzv. "medijskog srpskog svijeta".
Prije Une, Jocić je krajem 2013. godine u Srbiji pokrenuo TV Nova i kandidirao se za nacionalnu frekvenciju. Kako frekvencija nije dodijeljena, televizija je ugašena nakon svega nekoliko mjeseci, a više od stotinu zaposlenih ostalo je bez posla jer Jocić nije želio ulagati sredstva u održavanje medija bez frekvencije. TV Nova osnovana je nakon dolaska SNS-a na vlast u Srbiji, u ozračju u kojem se, prema svjedočenjima tadašnjih zaposlenika, očekivalo nacionalno pokrivanje, dok se u javnosti nagađalo da za to postoji i političko obećanje.
Ako se potvrdi da United Group doista imenuje Dejana Jocića na jednu od ključnih pozicija u United Mediji, to bi značilo da kompanija svjesno bira menadžera čiji je profesionalni trag povezan sa slabljenjem informativnih redakcija u Srbiji i politički obilježenim projektima – u trenutku kada su neovisni mediji ondje izloženi najvećim pritiscima u posljednjih deset godina.
