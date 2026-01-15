Nova.rs: Kandidat United Grupe za direktora United Medije je Dejan Jocić

Prije Une, Jocić je krajem 2013. godine u Srbiji pokrenuo TV Nova i kandidirao se za nacionalnu frekvenciju. Kako frekvencija nije dodijeljena, televizija je ugašena nakon svega nekoliko mjeseci, a više od stotinu zaposlenih ostalo je bez posla jer Jocić nije želio ulagati sredstva u održavanje medija bez frekvencije. TV Nova osnovana je nakon dolaska SNS-a na vlast u Srbiji, u ozračju u kojem se, prema svjedočenjima tadašnjih zaposlenika, očekivalo nacionalno pokrivanje, dok se u javnosti nagađalo da za to postoji i političko obećanje.