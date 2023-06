Profesorica: Sumnjam da će Vučić prepustiti svoju poziciju i vlast u Srbiji

Podijeli :

N1

Profesorica međunardonijh odnosa Đana Luša bila je gošća N1 Studija uživo gdje je komentirala posjet premijera Andreja Plenkovića Srbiji u petak te skoru desetu godišnjicu ulaska Hrvatske u EU.

“Na posjet premijera Andreja Plenkovića Srbiji gledam pozitivno. Za diplomaciju nikad nije pravi ili krivi trenutak. Razgovori su uvijek dobrodošli u bilateralnim odnosima. Hrvatsku i Srbiji opterećuje puno neriješenih pitanja. Postavlja se pitanje je li ovo najbolji trenutak za državnički posjet, ali to je svrha diplomacije. Otvara se komunikacijski kanal”, rekla je profesorica Đana Luša.

Navodi da je u Srbiji trenutno užarena politička situacija na više frontova.

“Ti prosvjedi možda nisu okupili politilke lidere koji će stati iza njih. Činjenica je da se režim srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića suočava s velikim izazovima, možda je to i najbolji trenutak za posjet. Možda je kotačić koji nam nedostaje to da se Hrvatska promovira kao lokomotiva regije. Upravo bi kroz bilateralne susrete trebali pokazati ulogu lidera u regiji i spremnost da stabiliziramo stanje u regiji”, kazala je.

“Vučić je postavio stvari da je on gazda, kao što je Plenković ovdje gazda” Plenkovićev savjetnik: Nije trenutak za susret njega i Vučića

Luša kaže da se Vučić uspješno prilagođava nizu političkih izazova i mijenja svoju političku kožu te zato odlično balansira na tom vanjskopolitičkom planu, a s druge strane, kaže, ne mijenja svoju ćud.

“Sumnjam da će Vučić prepustiti svoju poziciju i svoju vlast u Srbiji. On će jednostavno balansirati između EU-a i davanja podrške Rusiji. Cijeli niz godina se nije morao odlučiti i dalje dobro pliva u tim vodama. Lako je diskutirati o bilateralnim odnosima Hrvatske i Srbije ako niste pogođeni ratom. Smatram da bi se na svakom sastanku trebalo urgentno razgovarati o pitanju nestalih. Prepostavljam da će se s obzirom na vanjskopolitčki stil našeg premijera i obilježavanje godišnjice ulaska u EU razgovori fokusirati na situaciju u regiji”, rekla je.

Luša navodi da je Hrvatska u proteklih 30 godina kroz reformske procese bila prisiljena naglasak staviti na položaj nacionalnih manjina.

“Tu smo napravili ogroman korak. Taj segment još uvijek nedostaje Srbiji jer je još na početku tranzicijskog postupka. Prosvjedi nakon dviju nezapamćenih tragedija pokazuje da je srpsko društvo polarizirano i da postoje skupine koje žele usvojiti zapadne vrijednosti. Vučić je u stvari uspio ugušiti ili ugasiti oporbu. U Srbiji je još dominanatna kultura straha. Oporba je pasivizirana, na početku se nije htjela etiketirati u prosvjedu. U Srbiji je stvorena atmosfera u kojoj lider opozicije nema šanse. Vrlo su jasne prijetnje, mediji su pod kontrolom Vučića i pristaša”, rekla je profesorica.

Isto tako, za kraj kaže da je pravo bogatsvo EU-a to da se stalno mijenja.

“Cijeli niz inicijativa je pokrenut kako bi se EU približila prosječnom građaninu. Od 2013. do sad ipak je stvoreno 200 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj. Svaka članica EU-a je prošla kroz proces odljeva radne snage. U ovih deset godina članstva došlo je do rasta BDP-a, do povećanja izvoza, smanjili smo vanjski dug, povećale su se investicije u Hrvatskoj. Činjenica je da Hrvatska ima jako puno toga pred sobom. Možemo dati još više. Trebali bi se bolje pozicionirati kao lider u regiji, trebamo biti proaktivniji”, rekla je.

Kao zaključak navodi da svaka kriza dodatno jača Europsku Uniju.

“Trebalo bi nam biti bitno što je EU opet zainteresirana za širenje EU-a”, kazala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.